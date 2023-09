Serena Bortone torna in tv con i suoi affetti stabili  ma su Rai3

0 SHARES Condividi Tweet

Il paesaggio televisivo italiano vede un importante cambiamento: Serena Bortone, conosciuta per il suo programma “Oggi è un altro giorno” su Rai1, sta facendo il trasloco. Mentre il daytime di Rai1 vedrà il ritorno di molti dei suoi programmi il 11 settembre, “Oggi è un altro giorno” non fa parte della lista. La scelta di non riconfermare lo show ha lasciato spazio a Caterina Balivo e al suo nuovo show “La Volta Buona”. Tuttavia, la Bortone non rimarrà inattiva: si sta preparando per un nuovo programma su Rai3, provvisoriamente chiamato “Le Parole”. E, stando alle indiscrezioni, sembra che alcune parti del suo vecchio show, in particolare alcuni “affetti stabili”, la seguiranno nel suo nuovo percorso.

“Le Parole” – Il nuovo show di Bortone su Rai3

Le anticipazioni sulla nuova trasmissione di Serena Bortone su Rai3 sono ancora avvolte nel mistero. Nonostante il titolo provvisorio “Le Parole”, si prevede un cambiamento. Ancora sconosciuto è anche il cast definitivo del programma. Tuttavia, la data di debutto è stata fissata: partirà il 23 settembre, andando in onda ogni sabato alle 20.20 e ogni domenica alle 20.00. Questo nuovo programma prenderà il posto di “Le parole di Massimo Gramellini”. Gramellini, dal canto suo, si sta trasferendo a La7 con “In altre parole”, portando con sé ospiti come Roberto Vecchione. Le ultime indiscrezioni sottolineano la possibile presenza di Massimo Cannoletta nel cast e non si esclude l’inclusione di altri ex “affetti stabili” di “Oggi è un altro giorno”.

Caterina Balivo e “La Volta Buona”: Nuovi orizzonti su Rai1

Con Serena Bortone che si sposta su Rai3, Caterina Balivo sta entrando nella scena di Rai1 con il suo nuovo programma “La Volta Buona”. Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime, ha obiettivi ambiziosi per questo nuovo format. Come riportato da TvBlog, Mellone ha dichiarato durante una conferenza stampa: “Con ‘La Volta Buona’ miriamo ad un programma di alta qualità. Stiamo lavorando per realizzare il miglior show possibile…”