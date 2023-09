Morgan, la Rai non lo vuole più,  Sgarbi si sta battendo per lui

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’incidente in cui Morgan ha insultato un membro del pubblico durante un concerto, finendo nel mezzo di una controversia, il futuro della sua trasmissione “Stramorgan” su Rai Due sembra incerto. Anche se si è prontamente scusato per il suo comportamento, la Rai potrebbe non proseguire con la seconda edizione del programma, secondo il giornalista Alberto Dandolo del magazine “Oggi”.

“Il programma, seppur non annunciato durante la presentazione dei palinsesti Rai, era previsto per l’inizio del nuovo anno…”

Mentre Morgan sta affrontando le conseguenze della sua recente gaffe, il noto politico e critico televisivo Vittorio Sgarbi sta cercando di intervenire. Si dice che Sgarbi stia facendo pressioni attraverso i suoi contatti per persuadere i dirigenti della Rai a ripensare la loro decisione su “Stramorgan”.

“Sta facendo fuoco e fiamme attraverso i suoi potenti canali per favorire la messa in onda del format della seconda serata di Rai Due…”

La posizione di Morgan su Sky rimane sicura

Sebbene le cose sembrino scricchiolare alla Rai, Morgan ha una posizione solida come giurato alla prossima edizione di “X Factor” su Sky. Questa sicurezza potrebbe essere in parte grazie alla sua decisione di donare metà del suo cachet a un’organizzazione che aiuta giovani emarginati. Questa mossa può essere vista come un tentativo sincero di rimediare al danno, e il cantautore ha espresso il suo desiderio di accoglienza e perdono.

“Ho pensato all’importanza di accogliere, e questo concetto mi piacerebbe valesse anche per chi, come me, commette un errore…”

Nonostante tutto, Morgan ha mantenuto il suo senso dell’umorismo, scherzando sui social media sulle recenti polemiche prima di una sua apparizione al Festival Dannunziano. Resta da vedere come la situazione si svilupperà per Morgan alla Rai e come le sue azioni influenzeranno la sua carriera a lungo termine.