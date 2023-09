Grande Fratello, chi è il famosissimo attore che ha detto no a Signorini spiegando anche il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Mancano solo pochi giorni al ritorno del Grande Fratello su Canale 5, e l’attesa per scoprire i concorrenti che entreranno nella casa più famosa d’Italia è palpabile. Sebbene sei partecipanti siano già stati ufficializzati, sembra che ci sia stato un contrattempo. L’attore Francesco Benigno ha annunciato tramite un post su Facebook di essere stato contattato dagli autori e dal conduttore Alfonso Signorini per partecipare al reality show, ma ha sorprendentemente rifiutato l’offerta.

Il Motivo dietro il rifiuto

La ragione principale del rifiuto di Benigno è emersa chiaramente: il desiderio di trascorrere del tempo con suo figlio appena nato, avuto solo poche settimane fa. Questa decisione è stata comunicata direttamente dall’attore attraverso i suoi canali social, dimostrando la sua preferenza per trascorrere del tempo con la sua famiglia anziché entrare nella casa del Grande Fratello. Anche se Benigno ha rifiutato l’offerta iniziale, rimane un interrogativo se potrebbe cambiare idea in futuro e unirsi al reality in un secondo momento.

Novità e anticipazioni sulla prossima edizione

Nel frattempo, alcune anticipazioni sulla prossima edizione del Grande Fratello sono state svelate. Sarà presente il “GF Party” su Mediaset Infinity, un programma di anteprime condotto da Annie Mazzola ed Andrea Dianetti che forniranno informazioni in anteprima prima delle dirette su Canale 5. Cesara Buonamici svolgerà il ruolo di unica opinionista in studio, mentre Rebecca Staffelli sarà incaricata di monitorare l’umore del pubblico online episodio dopo episodio, sostituendo l’influencer Giulia Salemi. Attualmente, sono noti solo sei concorrenti, di cui tre non famosi e tre vip, ma nei giorni precedenti all’inizio del programma saranno svelate le identità degli altri partecipanti. Ciascuno dei concorrenti ha già rilasciato brevi interviste su Tv Sorrisi e Canzoni per spiegare le loro ragioni per partecipare al reality.