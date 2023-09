Reazione a Catena, durante la puntata c’è il terremoto a Napoli, il racconto di Marco Liorni

0 SHARES Condividi Tweet

Un forte terremoto ha scosso Napoli ieri, giovedì 7 settembre alle 19:45, con epicentro nella zona dei Campi Flegrei. La magnitudo registrata è stata di 2,5, causando preoccupazione tra i residenti. La scossa è stata avvertita in diverse città circostanti, inclusi Portici, San Giorgio a Cremano, Pozzuoli e Quarto. Il conduttore di Reazione a Catena, Marco Liorni, era presente in studio a Napoli per registrare una puntata del popolare quiz show quando è avvenuto il terremoto. Ha condiviso la sua esperienza su Twitter, rassicurando che non ci sono stati feriti e che tutti in studio hanno mantenuto la calma: Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”.

Terremoto Interrompe il TgR Campania

Non solo Reazione a Catena, ma anche il TgR Campania è stato interrotto dalla scossa di terremoto. Il giornalista Alessandro Di Liegro stava conducendo il telegiornale quando è stato costretto a fermarsi a causa del sisma. Ha rassicurato i telespettatori, invitandoli a rimanere calmi. Dopo un breve intervallo, ha ripreso la trasmissione con voce ferma, presentando il servizio previsto inizialmente.

Reazione a Catena e TgR Campania affrontano il terremoto a Napoli

Il terremoto a Napoli ha causato momenti di preoccupazione tra i presenti nei programmi televisivi in corso di registrazione. Marco Liorni di Reazione a Catena e Alessandro Di Liegro del TgR Campania hanno entrambi gestito la situazione in modo professionale, assicurando al pubblico che tutto era sotto controllo. La città di Napoli e le zone circostanti hanno mostrato una notevole resilienza di fronte a questo evento sismico.