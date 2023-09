Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara: tutto sul matrimonio che è stato celebrato a Roma

0 SHARES Condividi Tweet

Valerio Scanu, il celebre cantante italiano, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con il compagno Luigi Calcara. Luigi, un docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma, ha condiviso una relazione con Valerio per diversi anni. La cerimonia di matrimonio è avvenuta a Roma, nel cuore della città, al Campidoglio. Questa data è stata scelta con cura, essendo anche il compleanno del padre di Luigi, che purtroppo è scomparso nel 2020 a causa del Covid.

La cerimonia di matrimonio è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale, e ha visto la partecipazione delle madri dei due sposi, che li hanno accompagnati all’interno del Campidoglio. Durante la cerimonia, Valerio e Luigi si sono tenuti per mano e hanno condiviso momenti di grande emozione. Alla fine della cerimonia, gli sposi hanno tagliato il nastro bianco e sono stati festeggiati con il lancio del riso da parte di amici e parenti, oltre al volo di palloncini blu dedicati a loro.

Gli abiti degli sposi, Valerio e Luigi

Per l’importante occasione, Valerio Scanu ha scelto di indossare un elegante abito bianco composto da un frac con camicia e pantaloni con un lungo strascico. Nel frattempo, Luigi Calcara ha optato per un completo blu con panciotto e camicia bianca. Entrambi hanno sfoggiato uno stile impeccabile per il loro grande giorno.

La storia d’amore di Valerio Scanu e Luigi Calcara

La storia d’amore tra Valerio Scanu e Luigi Calcara è nata sui social media, quando Luigi ha commentato una foto di Valerio su Instagram tre anni fa. Questo commento ha scatenato il loro primo incontro, e da lì è nato un amore profondo e duraturo. Prima del matrimonio, Luigi ha sorpreso Valerio con una serenata nel giardino della loro casa, cantando la canzone “L’emozione non ha voce” davanti a amici e parenti, regalandogli un album di foto dei loro momenti speciali insieme.

In definitiva, il matrimonio di Valerio Scanu e Luigi Calcara è stato un momento speciale e significativo nella loro storia d’amore, e i due sposi sono stati circondati dall’affetto degli amici e della famiglia durante questa occasione straordinaria.