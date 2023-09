GF Party 2023, fuori Soleil e Pierpaolo, ecco chi arriva

0 SHARES Condividi Tweet

La prossima edizione del Grande Fratello Nip/Vip 2023 è alle porte, e insieme a essa arriva il GF Party, il talk show pre-gara che anticipa le emozioni del reality, in onda su Mediaset Infinity. Quest’anno, ci saranno dei volti nuovi alla conduzione del GF Party, e i rumor e gli indizi condivisi sui social network sembrano indicare che Annie Mazzola e Andrea Dianetti saranno i conduttori scelti per l’occasione.

I nuovi conduttori e gli indizi rivelatori

I teaser rilasciati dal reality show forniscono alcuni indizi intriganti sui conduttori del GF Party. Il conduttore misterioso è descritto come un Toro con un “superpotere” particolare, l'”imitazione letale”, e una personalità ottimista. Dall’altra parte, la conduttrice misteriosa è un Ariete con un superpotere altrettanto peculiare, la “parlantina onesta”, e una personalità schietta senza peli sulla lingua. Questi indizi sembrano corrispondere in modo sorprendente a Annie Mazzola e Andrea Dianetti, ma bisogna attendere una conferma ufficiale da parte del Grande Fratello.

Rebecca Staffelli subentra a Giulia Salemi

Oltre ai nuovi conduttori, è stata annunciata anche una sostituzione nel ruolo di commentatrice sociale. Rebecca Staffelli prenderà il posto di Giulia Salemi. Questo cambio potrebbe portare nuove dinamiche e punti di vista al GF Party, e i fan del reality sono curiosi di vedere come Rebecca si inserirà nel team.

I nuovi concorrenti e l’opinionista Cesara Buonamici

Per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello, sono stati annunciati i primi tre concorrenti non famosi. Tra i VIP, sono stati confermati Giampiero Mughini, Beatrice Luzzi e Alex Schwazer. Altri nomi come Grecia Colmenares, Fiordaliso, Ciro Petrone, Samira Lui e Massimiliano Varrese potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia. Inoltre, è già stata confermata la presenza in studio dell’opinionista Cesara Buonamici, che affiancherà il conduttore Alfonso Signorini nella discussione dei fatti e degli avvenimenti all’interno del Grande Fratello.