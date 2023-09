Guido Crosetto fuori di sé per le foto al mare con la moglie: “E’ più bella di me?”

0 SHARES Condividi Tweet

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, è finito al centro dell’attenzione mediatica a causa di alcune foto pubblicate dal settimanale Novella2000. Le immagini ritraggono il ministro in costume da bagno mentre trascorre del tempo al mare con sua moglie, Gaia Saponaro. Queste foto hanno suscitato reazioni intense sui social media, alcune delle quali poco rispettose nei confronti del ministro e della sua famiglia.

La Risposta di Crosetto

In risposta alle reazioni alle foto, Guido Crosetto ha condiviso la sua opinione tramite il suo account Twitter ufficiale. Ha espresso la sua disapprovazione riguardo alla pubblicazione delle immagini, sottolineando che la sua preoccupazione principale riguarda i commenti offensivi sul conto di sua moglie. Crosetto ha affermato di essere sposato con Gaia Saponaro da vent’anni e di avere due figli. Ha anche ammesso che sua moglie è più bella di lui, ma ha sottolineato l’importanza di rispettare la privacy della sua famiglia. Il ministro ha sottolineato che la sua rabbia non è per la pubblicazione delle foto in sé, ma per i commenti poco gentili e offensivi rivolti a sua moglie.

Chi è Gaia Saponaro

Gaia Saponaro è una donna originaria della Puglia, nota per la sua carriera eclettica e le sue qualifiche accademiche. In passato, è stata una pallavolista, ma attualmente lavora a Roma come organizzatrice d’eventi. Nel corso degli anni, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza nel 2015 e un master in Comunicazione d’impresa nel 2017. Uno dei suoi punti di forza è la sua abilità linguistica, poiché è in grado di comunicare fluentemente in quattro lingue diverse.

Saponaro e Crosetto hanno costruito insieme una famiglia, con due figli di 4 e 5 anni. Inoltre, il ministro ha un figlio di 22 anni, Alessandro, da una precedente relazione. Questa non è la prima volta che Guido Crosetto affronta critiche simili a seguito della pubblicazione di foto di sua moglie. Già nell’estate del 2020, il ministro era stato oggetto di commenti negativi e haters sui social media. Tuttavia, Crosetto ha sempre difeso la sua scelta di condividere immagini di sua moglie, elogiandone la bellezza e le qualità.

In questo contesto, Crosetto ha cercato di porre l’attenzione sulla necessità di rispettare la privacy delle persone pubbliche e delle loro famiglie. Ha evidenziato che le critiche dovrebbero riguardare le azioni politiche e non aspetti privati della sua vita familiare. La controversia sollevata dalle foto al mare con sua moglie ha dunque suscitato un dibattito sulla linea sottile tra la vita pubblica e privata dei politici e delle figure pubbliche in generale.