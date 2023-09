Alberto Matano al veleno contro Myrta Merlino: “Pomeriggio 5 è una copia de La vita in diretta “

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, iconico conduttore de “La vita in diretta“, è pronto per una nuova stagione con una risoluzione chiara: dominare la scena del talk pomeridiano. Mentre si prepara per la sua quinta edizione del popolare talk show, Matano ha espresso fiducia nella sua offerta televisiva, indicando sottolineature al recente cambio di stile in “Pomeriggio 5″, guidato da Myrta Merlino. Svelando le sue percezioni durante un’intervista con LiberoMagazine, Matano ha suggerito che mentre “Pomeriggio 5” potrebbe aver preso una pagina dal libro di “La vita in diretta”, i telespettatori sanno riconoscere e apprezzare l’originale.

Il successo continuo di “La Vita in Diretta”

Con cinque stagioni alla guida del talk di Rai1, Matano ha visto una crescita impressionante nella popolarità dello show. Iniziando il suo viaggio con Lorella Cuccarini, ha poi continuato da solo, affinando il formato e aumentando gli ascolti. Con l’ultima stagione che ha concluso con un impressionante 22,1% di share e raggiungendo picchi del 23%, Matano ha dimostrato che il suo approccio al giornalismo e al talk show è vincente. E mentre la competizione può essere feroce, la sua filosofia rimane incentrata sul rispetto e sulla correttezza, anche quando affronta nuovi rivali come Merlino.

Anticipando una nuova stagione

Con “La vita in diretta” che tornerà il 11 settembre alle 17.15, le aspettative sono alte. Ma per Matano, l’entusiasmo e l’energia rimangono invariati. Riflettendo sulla sua esperienza, ha osservato come sembri che il programma sia iniziato solo ieri, nonostante sia ora al suo quinto anno. Determinato a migliorare e a evolvere, Matano è concentrato sull’offerta di un’esperienza televisiva superiore ai suoi telespettatori. Ma con il successo arrivano anche le sfide, come le speculazioni su chi potrebbe voler prendere il suo posto.