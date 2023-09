Virginia Mihajlovic a Verissimo tra le lacrime nel ricordo del padre Sinisa

0 SHARES Condividi Tweet

Virginia Mihajlovic, ospite recente a Verissimo, non riesce a trattenere le lacrime mentre ricorda il padre Sinisa, ex allenatore del Bologna, deceduto a causa della leucemia nel dicembre precedente. L’ultimo ricordo in studio con Silvia Toffanin ruotava attorno alla figura paterna. Mentre le parole fluiscono, Virginia menziona l’importanza che suo padre avrebbe avuto nel suo matrimonio con Alessandro Vogliacco, che si è svolto a giugno. Nonostante Sinisa non fosse fisicamente presente, Virginia ha sentito il suo amore e la protezione.

Il matrimonio di Virginia: un tributo all’amore e alla memoria del padre

Sinisa Mihajlovic aveva sempre desiderato vedere sua figlia sposarsi. Virginia rievoca come avevano rimandato il matrimonio sperando che suo padre potesse esserci. Tuttavia, anche in sua assenza, il matrimonio è stato un tributo al profondo amore e rispetto che Virginia nutre per il padre. I fratelli di Virginia l’hanno accompagnata all’altare, e il giorno è stato un mix di gioia e ricordi. Virginia è sicura che Sinisa la stesse guardando quel giorno, offrendo il suo amore e sostegno invisibile.

Virginia Mihajlovic parla della forza di sua madre, Arianna Rapaccioni

Oltre al ricordo del padre, Virginia parla con affetto di sua madre, Arianna Rapaccioni. Descrive sua madre come una figura di forza incredibile che, nonostante la perdita e la tristezza, è rimasta solida per la sua famiglia. Virginia enfatizza come sua madre non abbia mai mostrato debolezza davanti ai suoi figli e come sia rimasta una figura femminile forte e ispiratrice.