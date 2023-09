David Parenzo, la rivoluzione che sta facendo su La7 a  L’aria che tira

0 SHARES Condividi Tweet

Davide Parenzo è pronto a imprimere il suo stile su La7 con “L’aria che tira“, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Myrta Merlino. In una recente intervista rilasciata a DiPiù, il conduttore ha fornito alcuni dettagli su ciò che il pubblico può aspettarsi nella nuova stagione del programma. Ha anticipato uno studio completamente rinnovato, con un diverso approccio ai servizi trasmessi e una maggiore attenzione ai partecipanti, mantenendo la politica come pilastro centrale della trasmissione.

Il sostegno di Nathania Zevi

Mentre Parenzo si appresta a intraprendere questa nuova avventura, non è solo. La sua compagna, la giornalista del Tg3 Natania Zevi, sarà al suo fianco per offrirgli sostegno. Parenzo ha evidenziato, durante l’intervista, quanto sia fondamentale il ruolo di Nathania nella sua vita, sia dal punto di vista professionale che personale. La coppia è benedetta con tre figli: Nathan, Gabri e Noa Tullia. È anche padre di Margherita, nata da una relazione precedente.

Un ritorno familiare

Anche se Parenzo è nuovo nel ruolo fisso di conduttore di “L’aria che tira“, non è certo estraneo al programma. In passato, ha preso le redini dello show in diverse occasioni in assenza della Merlino. Quest’ultima, a sua volta, ha intrapreso una nuova sfida con “Pomeriggio 5″ su Mediaset, sostituendo Barbara d’Urso, e ottenendo buoni risultati in termini di ascolti. Ora, con Parenzo al timone, sarà interessante vedere se sarà in grado di catturare l’attenzione del pubblico come ha fatto la Merlino.