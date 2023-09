Verissimo, Alfonso Signorini non si nasconde con Silvia Toffanin: “Il grande fratello? Anche io cambiavo canale”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’intervista del 10 settembre a Verissimo, Alfonso Signorini, il celebre conduttore televisivo, ha rivelato dettagli succosi sulla scorsa edizione del GF Vip 7. Ammettendo candidamente che c’è stato un “sbaglio nel cast”, Signorini ha descritto come alcuni concorrenti lo abbiano deluso profondamente, tanto da farlo sentire a disagio durante le dirette televisive. ” Abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti, ognuno si assume le proprie responsabilità. Mi ero innamorato di persone che mi hanno profondamente deluso, ero in disagio durante le dirette. Sono arrivato a dire loro che io stesso cambiavo canale. Critiche più che giuste, si è dato troppo spazio alla volgarità”, ha commentato il conduttore, facendo riferimento alle numerose controversie che hanno caratterizzato l’edizione.

Ritorno alle origini per il Grande Fratello

Nonostante i problemi dell’anno scorso, Signorini ha assicurato ai fan del reality un ritorno alle origini per la prossima edizione. Seguendo le direttive dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, l’obiettivo principale sarà puntare su persone comuni, portando avanti storie autentiche e genuine. L’accento sarà posto su concorrenti che non sono alla ricerca di fama televisiva o dipendenza dai social media. Una delle rivelazioni esclusive di Signorini è stata l’introduzione di un concorrente particolare: un macellaio di 23 anni di Roma, completamente estraneo al mondo di Instagram.

Vita privata di Signorini: amore ritrovato

Passando dalla sfera professionale a quella personale, Alfonso ha condiviso dettagli della sua vita sentimentale. Dopo un periodo di crisi, lui e il suo storico compagno, Paolo Galimberti, hanno riacceso la scintilla del loro amore. Il settimanale Chi ha catturato dei momenti tra i due, rivelando il loro riavvicinamento. Rispondendo alle domande su un possibile matrimonio, Signorini ha lasciato tutti in sospeso con un enigmatico “Sono vent’anni. Non dico niente.”