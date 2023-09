“Myrta Merlino? La tentazione di cambiare canale è tanta”, Alessandro Cecchi Paone non usa mezzi termini sulla conduttrice di Pomeriggio 5

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rotocalco pomeridiano di Canale 5, “Pomeriggio Cinque“, ha recentemente visto un sostanziale cambio alla sua conduzione. Dopo anni di leadership televisiva sotto Barbara d’Urso, il testimone è stato passato a Myrta Merlino. Questa scelta ha suscitato un’ondata di reazioni, che si sono riversate non solo nei salotti delle case italiane, ma anche sui social media e nelle colonne dei settimanali, come il Settimanale Nuovo. Mentre una parte del pubblico ha accolto con entusiasmo questa ventata di freschezza, c’è stata anche una corrente di nostalgici, affezionati allo stile unico e inconfondibile della d’Urso. Una lettrice, esprimendo il sentimento di molti, ha condiviso con il Settimanale Nuovo la sua percezione di Merlino: ““Non ho nulla contro di lei, però io seguivo questo programma solo perchè c’era la d’Urso…Confesso che la tentazione di cambiare canale è tanta…”.

La vera domanda che emerge da queste reazioni è: può un programma come Pomeriggio Cinque rinnovarsi senza perdere la sua identità? Il cambiamento, sebbene possa apparire rischioso, è spesso necessario per mantenere un programma attuale e rilevante.

Alessandro Cecchi Paone interviene in difesa di Myrta Merlino

Nel tumulto di opinioni, Alessandro Cecchi Paone, una figura rispettata nel giornalismo italiano, ha deciso di alzare la voce in difesa di Myrta Merlino. Secondo Paone: “Myrta Merlino è da anni una protagonista di prima grandezza della Tv…”.

Nella sua risposta alla lettrice del Settimanale Nuovo, Paone ha sottolineato l’importanza di vedere oltre la familiarità e di dare una possibilità al nuovo corso del programma. Pier Silvio Berlusconi, secondo quanto riferito da Paone, ha scelto Merlino per apportare esattamente quel tipo di rinnovamento di cui Pomeriggio Cinque aveva bisogno, sperando che il suo stile e il suo approccio giornalistico possano apportare un rinfresco al tradizionale format pomeridiano.

“Barbara d’Urso? Non si può fare a meno di lei”

La transizione da Barbara d’Urso a Myrta Merlino ha naturalmente portato con sé una serie di domande sul futuro televisivo di d’Urso. Nonostante il cambio di conduzione, il contributo di Barbara al successo di “Pomeriggio Cinque” non può essere messo in discussione. Cecchi Paone, riflettendo sulle domande dei fan, ha esaltato il carisma e la passione di Barbara, rassicurando il pubblico che, vista la sua statura nel mondo della televisione italiana, è improbabile che scompaia dallo schermo.

Le voci attuali suggeriscono che Barbara, pur essendo temporaneamente lontana dalla TV italiana, sta sfruttando questo periodo per arricchire le sue competenze, come la decisione di trasferirsi a Londra per affinare le sue abilità linguistiche. Questa mossa può suggerire che ha in serbo progetti internazionali o semplicemente che desidera una pausa per rinfrescare le sue energie. Indipendentemente dalle sue decisioni future, il suo impatto duraturo su “Pomeriggio Cinque” e sul pubblico italiano rimarrà indiscusso.