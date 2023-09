Caterina Balivo fa una dichiarazione che nessuno si aspettava: “Diletta Leotta? L’errore più grande della mia carriera”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo una pausa di tre anni dalla scena televisiva, la rinomata conduttrice Caterina Balivo è pronta a riconquistare il cuore del pubblico italiano. La sua assenza, fortemente avvertita dai fan, è stata motivata dalla necessità di trascorrere più tempo con il marito e la famiglia. Tuttavia, questo settembre segna l’atteso ritorno di Balivo, una figura iconica della televisione italiana, su Rai 1.

Nuove sfide, vecchi ricordi

Il 2020 aveva visto Caterina Balivo lasciare la sua consolidata posizione nel pomeriggio di Rai 1, un momento che aveva segnato la fine di una fase e l’inizio di una nuova avventura personale. Ma ora, dalle 14 di ieri, lunedì 11 settembre, Rai 1 ha inaugurato “La volta buona“, il programma che prende il posto di “Oggi è un altro giorno“, precedentemente condotto da Serena Bortone. Questo nuovo format promette di offrire un mix intrigante di interviste e storie coinvolgenti.

In un’intervista rilasciata al Messaggero poco prima del lancio del programma, la Balivo ha dato alcune anticipazioni su ciò che i telespettatori possono aspettarsi. Ha descritto “La volta buona” come un viaggio emozionale attraverso storie di vita, sia di personaggi celebri che di comuni cittadini. Il divano a ferro di cavallo, elemento centrale del set, è stato concepito per creare un’atmosfera accogliente e familiare, in modo che gli ospiti si sentano a loro agio condividendo le loro esperienze con il pubblico.

Differenze e similitudini: la Balivo vs la Bortone

L’ombra di “Oggi è un altro giorno” e della sua conduttrice, Serena Bortone, ovviamente, si estende su “La volta buona“. Tuttavia, la Balivo è pronta ad accogliere la sfida e a stabilire la sua unicità nel panorama televisivo pomeridiano. Ha sottolineato che, nonostante le evidenti differenze tra lei e la Bortone, c’è posto per entrambe nella vasta offerta televisiva italiana. Mentre la Bortone ha legami con il mondo giornalistico e politico, la Balivo si vanta di quasi vent’anni di esperienza nella televisione pomeridiana, rendendola una scelta naturale per il ruolo.

Le illazioni riguardo a una possibile “manina” politica dietro alla sua nomina non l’hanno turbata. Caterina ha prontamente ribadito che la sua carriera televisiva è il risultato di anni di duro lavoro e dedizione, e non di favoritismi politici.

Un viaggio nell’empatia e rimpianti del passato

Ma l’intervista non si è limitata al suo ritorno televisivo. La Balivo ha condiviso profonde riflessioni su se stessa, rivelando una personalità empatica che, secondo lei, è stata la chiave del suo successo televisivo. Ha parlato con onestà delle sue forze e delle sue debolezze, sottolineando la sua genuinità sia sullo schermo che nella vita di tutti i giorni.

Forse il momento che più ha meravigliato dell’intervista è stato quando ha affrontato uno dei suoi momenti più controversi: un tweet del 2017 indirizzato a Diletta Leotta durante il Festival di Sanremo: “Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”,. Riconoscendo l’errore, la Balivo ha espresso profondo rammarico e ha sottolineato l’importanza di supportare le donne in ogni contesto.