Bruno Vespa velenosissimo contro Fabio Fazio: “Se non fosse così caro, gli chiederei consigli su come gestire i contratti, lui è un maestro”

Ieri, lunedì 11 settembre 2023 non è stata una data come le altre nel panorama televisivo italiano. Ha segnato, infatti, l’avvio ufficiale della nuova stagione autunnale, momento atteso dai telespettatori per riscoprire i propri programmi preferiti e scoprire nuove proposte. E come ogni anno, Rai1, storica rete televisiva italiana, è pronta a giocare un ruolo chiave in questo contesto.

Ritorno alle luci della ribalta per Bruno Vespa

Bruno Vespa, volto noto e amatissimo del pubblico Rai, torna in grande stile. Ieri sera, infatti, infatti, ha ripreso con la sua consueta striscia immediatamente dopo il Tg1 delle 20. Si tratta di un breve spazio, ma carico di significato, che rappresenta un punto di riferimento per molti telespettatori. Ma la vera star della sua lineup televisiva, la storica trasmissione “Porta a Porta“, ritornerà domani in seconda serata, un appuntamento che molti hanno già segnato sul calendario.

Durante la conferenza stampa, destinata a presentare i nuovi contenuti al pubblico e alla stampa, Vespa non ha potuto evitare di toccare uno dei temi più caldi dell’estate: il tumultuoso addio di alcuni dei volti più noti e apprezzati della Rai, tra cui Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini e Bianca Berlinguer.

Polemiche e giochi di potere: il caso Fazio

Il caso Fazio è stato, senza dubbio, uno dei più discussi. Il suo addio alla Rai ha scatenato un vespaio di polemiche, e molti si sono chiesti quali fossero le vere ragioni dietro questa decisione. Bruno Vespa, in particolare, ha scelto di esprimere il suo parere in maniera alquanto diretta, sebbene senza menzionare esplicitamente il nome di Fazio. Tuttavia, è chiaro che il riferimento era proprio a lui quando Vespa ha parlato di programmi di grande blasone che, pur sembrando arricchire la Rai, hanno in realtà rappresentato un peso per le casse del servizio pubblico.

E quando i giornalisti hanno cercato una conferma su questo punto, Vespa ha optato per un approccio ambiguo, sottolineando di non aver fatto nomi, ma al tempo stesso invitando i giornalisti a informarsi. Tuttavia, il colpo di scena arriva quando Vespa afferma: “Io temo che Fabio sia troppo caro”, aggiungendo poi che avrebbe voluto ricevere da lui lezioni su come gestire i contratti. Un’affermazione audace, che mostra quanto le tensioni siano ancora vive e palpabili: “Io temo che Fabio sia troppo caro, sennò gli chiederei veramente delle lezioni su come si gestiscono i contratti, lui è un maestro in questo. Come lo era Enzo Biagi e lo è Vittorio Feltri nel gestire entrate e uscite sulla base delle liquidazioni”, E poi ha anche aggiunto: “lui è andato via liberamente dopo aver fatto un ottimo programma perché ha scelto una situazione di contratto più conveniente”.

Gli altri protagonisti della polemica: Annunziata e Berlinguer

Ma non solo Fazio. Lucia Annunziata ha anch’essa fatto parlare di sé, decidendo di abbandonare la Rai con un anno di anticipo sul suo contratto. Vespa, con il suo stile diretto e a tratti provocatorio, ha ipotizzato un suo possibile ingresso in politica, anche se lei ha negato tali voci.

Infine, c’è stato spazio anche per parlare di Bianca Berlinguer, che ha lasciato Rai3 per approdare a Rete4. Vespa ha elogiato i risultati della sua prima puntata sulla nuova rete e, in un momento di leggerezza, ha fatto un riferimento scherzoso alla sua dedizione al lavoro, affermando che, rispetto a lei, lui sembra una libellula.

Questo inizio di stagione televisiva, sebbene ricco di novità e aspettative, è anche caratterizzato da tensioni e polemiche. La partenza di alcuni dei volti più amati della Rai ha, infatti, lasciato segni profondi. Resta da vedere come questi cambiamenti influenzeranno il panorama televisivo nei prossimi mesi.