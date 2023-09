“Reazione a Catena”: la gaffe su Federica Pellegrini lascia Marco Liorni senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

In un clima televisivo dove il divertimento estivo è dominato da reality show e serial, Rai1 ha deciso di fare qualcosa di inusuale. Ha prorogato la programmazione del popolarissimo game show “Reazione a Catena” fino al 31 dicembre, una mossa senza precedenti per un programma con una lunga e ricca storia. E il merito di questa decisione non può che essere attribuito al carisma e alla brillante conduzione di Marco Liorni, che ha dato una nuova linfa vitale al format.

In particolare, la recente puntata di “Reazione a Catena” ha attirato l’attenzione di tutti, diventando rapidamente l’argomento di discussione sui social media e tra gli appassionati di quiz. I protagonisti di questo episodio? I campioni in carica, i Fichi Mandorlati, e le sfidanti, la Banda Bassotte. Ma il vero fulcro dell’attenzione è stato l’enigma legato ad una delle atlete italiane più celebrate: la nuotatrice Federica Pellegrini.

La tensione sale: un piccolo errore cambia tutto

Il ritmo del gioco, la tensione nell’aria e la competizione tra le due squadre hanno creato un’atmosfera elettrica in studio. Durante una delle fasi cruciali del gioco, quando i Fichi Mandorlati sono stati chiamati a rispondere a una domanda apparentemente semplice, hanno citato correttamente il cognome “Pellegrini“. Ma Marco Liorni, sempre attento ai dettagli e con un occhio clinico per le regole del gioco, ha immediatamente sottolineato che la risposta non era completa. Serviva infatti il nome completo della nuotatrice.

Questa piccola ma fondamentale precisazione ha trasformato una risposta quasi corretta in un autentico rompicapo per i partecipanti. Con il tempo che scorreva e la posta in gioco che aumentava, la Banda Bassotte, approfittando dell’incertezza dei campioni, ha colto l’opportunità per emergere vittoriosa, ribaltando completamente le aspettative con un punteggio finale di sette a sei. La sorpresa e l’entusiasmo erano palpabili, sia tra il pubblico in studio che tra gli spettatori a casa.

La Banda Bassotte al gioco finale: la vittoria non è scontata

La trionfante Banda Bassotte, dopo aver scalzato i campioni, è arrivata al gioco finale con grande entusiasmo ma con un montepremi non proprio stellare: solo 993€. La sfida dell’“Ultima Parola” è nota per essere particolarmente difficile e, purtroppo per le nuove campionesse, anche questa volta ha vissuto alla sua reputazione. La parola da indovinare era “arazzo“, ma nonostante i loro migliori sforzi, non sono riuscite a darla.

Liorni, con la sua solita gentilezza e sportività, ha riconosciuto il loro talento e la loro determinazione, incoraggiandole a non perdere la speranza e a tentare nuovamente nella prossima puntata. Questa puntata di “Reazione a Catena” ha dimostrato ancora una volta come, in un gioco di parole e di abilità, ogni dettaglio possa fare la differenza e come, alle volte, anche le risposte apparentemente più semplici possano diventare le più insidiose.