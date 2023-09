Caterina Balivo umiliata: “La volta buona? Era meglio la Bortone”

0 SHARES Condividi Tweet

Quando Rai1 annunciò il debutto di “La volta buona“, nuovo programma della fascia pomeridiana condotto da Caterina Balivo, le aspettative erano alte. Non solo perché la Balivo, con la sua carica carismatica, è amata da un vasto pubblico, ma anche perché l’orario da lei occupato è stato, fino alla scorsa stagione, la “casa” di Serena Bortone e del suo “Oggi è un altro giorno”. Ma come si è comportato il nuovo programma rispetto al predecessore? Dopo solo una puntata, le comparazioni sono inevitabili e i social media non sono stati silenziosi al riguardo.

Il nuovo format: accoglienza divisa tra il pubblico

“La volta buona” ha fatto il suo debutto in un contesto particolare: sostituire un programma amatissimo e introdurre qualcosa di fresco nella programmazione di Rai1. Nonostante le migliori intenzioni, la reazione del pubblico è stata divisa. Mentre alcuni apprezzavano la novità e l’energia di Balivo, altri erano meno impressionati, sentendo la mancanza del tocco versatile e professionale di Bortone. I social network si sono rapidamente riempiti di commenti e opinioni, con molti che criticavano il nuovo show per essere ripetitivo. “Era meglio Serena Bortone, che era capace di passare da una tematica all’altra con grande professionalità,” era uno dei commenti ricorrenti tra i telespettatori.

La Balivo: un ritorno atteso e le sue motivazioni

Caterina Balivo non è certo una novità per il pubblico italiano. Con il suo programma “Vieni da me” ha conquistato molti cuori tra il 2018 e il 2020. Tuttavia, dopo la conclusione di quel programma, la Balivo aveva deciso di esplorare nuovi orizzonti su LA7, una decisione che non aveva portato i risultati sperati in termini di audience. Questa nuova opportunità offerta da Rai1 è sembrata l’occasione perfetta per tornare sul palcoscenico che l’aveva consacrata. Ma non è stata una decisione presa alla leggera. In una dichiarazione sincera durante il suo nuovo show, Balivo ha spiegato le ragioni del suo ritorno: “Ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso.” Questo desiderio di condividere storie di vita vera, di sorprese e di superamento sembra essere al centro del nuovo format.

Serena Bortone: una presenza mancante e nuovi inizi

Nel mezzo di queste comparazioni, ci si potrebbe chiedere come Serena Bortone abbia reagito al debutto del programma che ha preso il posto del suo. Ebbene, la conduttrice romana ha scelto di non restare in silenzio. Pur non essendo più in quella fascia oraria, Bortone ha condiviso con i suoi follower su Instagram come ha trascorso il giorno del debutto di Balivo: ha celebrato il suo compleanno in Turchia con la famiglia. Un modo speciale per segnare un nuovo inizio, lontano dai riflettori di Rai1, ma vicino ai cuori di molti fan che non vedono l’ora di vederla tornare in TV con un nuovo progetto.

Il confronto tra “La volta buona” e “Oggi è un altro giorno” era inevitabile. Entrambi i programmi, sebbene diversi nel contenuto e nello stile, rappresentano visioni uniche della televisione italiana. Caterina Balivo ha sicuramente le competenze e il carisma per rendere il suo nuovo programma un successo, ma solo il tempo dirà se riuscirà a conquistare quei telespettatori che sentono ancora la mancanza di Bortone.