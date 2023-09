Carlo Conti  a ruota libera su Cristina Scuccia che non ci sarà a Tale e quale show: “Le condizioni che ha dettato erano inaccettabili”

0 SHARES Condividi Tweet

Quando Carlo Conti ha annunciato il cast di “Tale e Quale Show”, Cristina Scuccia era una delle presenze più attese. Tuttavia, poco dopo, è emersa la notizia della sua assenza dallo show, suscitando svariate speculazioni. Le ragioni dietro questa scelta hanno alimentato numerosi pettegolezzi fino a quando Carlo Conti, in un’intervista esclusiva a “Di Più Tv”, ha deciso di chiarire la situazione. Cristina aveva posto condizioni specifiche, tra cui il pieno controllo sui personaggi da imitare e sugli abiti da indossare: “Sì, questa estate era stata annunciata la presenza a “Tale e quale show” di Cristina Scuccia. Che cosa è successo dopo? Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di “paletti”, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via”.

Condizioni e decisioni: il retroscena delle richieste di Cristina Scuccia

Durante la fase di contrattazione, Cristina ha espresso il desiderio di avere un controllo completo sulle sue esibizioni. Queste richieste, se accettate, avrebbero creato un precedente. Carlo Conti ha spiegato: “Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi “favoritismi” avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare”.

Questo avrebbe complicato il processo di produzione e, di conseguenza, la produzione ha deciso di non accogliere le sue richieste, portando Cristina a ritirarsi dal programma.

Altri talenti in vista: l’arrivo di Ginevra Lamborghini

Nonostante l’assenza di Cristina, “Tale e Quale Show” non mancherà di talenti. Carlo Conti ha sottolineato la presenza di nuovi talenti come Ginevra Lamborghini, esprimendo il suo desiderio di mostrare al pubblico la versatilità dell’artista. Al di là della sua popolarità mediatica, Ginevra è una giovane piena di talento e Carlo Conti è desideroso di mettere in luce le sue capacità nel suo show.