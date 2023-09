Eva Henger: “Reality? Mai più meglio stare a casa a guardare Netflix”

0 SHARES Condividi Tweet

Sebbene molti dei suoi colleghi abbiano trovato una rinascita televisiva attraverso la partecipazione a vari reality show, Eva ha dichiarato senza mezzi termini di non avere alcun interesse in tale direzione. La sua dichiarazione suona chiara: “Non mi piacerebbe fare il Grande Fratello, non voglio fare più reality”. Il motivo? Secondo l’attrice, non si sente a suo agio in tali contesti, come ha sottolineato con le parole: “non sono abbastanza socievole verso gli estranei”. Una confessione sorprendente, soprattutto considerando che Eva aveva già partecipato a programmi come L’Isola dei Famosi e La Fattoria.

Tuttavia, oltre alla sua natura riservata, c’è un altro motivo profondamente emotivo dietro la sua decisione. La recente perdita della madre ha lasciato in Eva una profonda cicatrice, facendole riflettere sulla fugacità della vita. Questo doloroso evento l’ha portata a desiderare di trascorrere più tempo con la sua famiglia, mettendo in primo piano i momenti di qualità.

La televisione tra passato e futuro

Nel corso dell’intervista, Eva Henger ha anche espresso il suo punto di vista sulla televisione moderna e sulle scelte dei grandi dirigenti televisivi. Quando si è parlato delle decisioni di Pier Silvio Berlusconi, Eva ha dichiarato che ognuno ha il diritto di prendere le proprie decisioni, ma ha anche evidenziato la crescente inclinazione della televisione moderna verso contenuti più trash, spesso al centro dell’attenzione per gli alti ascolti.

Eva ha espresso la sua nostalgia per l’epoca d’oro della televisione italiana, quella degli anni ’70 e ’80, quando la tv era sinonimo di eleganza e contenuti di alta qualità. Un desiderio, quello di una televisione più raffinata, che sembra contrastare con la crescente popolarità dei reality show.

Netflix piuttosto che L’Isola dei Famosi

Eva ha anche parlato di sua figlia Mercedesz e delle sue scelte in ambito televisivo. Mentre Mercedesz sembra incline a mettersi alla prova in show come L’Isola dei Famosi, Eva ha chiarito che preferisce rilassarsi a casa, magari davanti a una serie su Netflix. Questo desiderio di tranquillità è forse amplificato dall’incidente stradale che l’ha coinvolta poco tempo fa, rendendola più propensa a cercare momenti di serenità nella sua vita.

In sintesi, l’intervista ha rivelato una Eva Henger più riflessiva, desiderosa di trascorrere momenti significativi con la sua famiglia e di guardare contenuti di qualità, piuttosto che partecipare a reality show o intrattenere il pubblico in modi che non le si addicono.