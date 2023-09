“Ballando con le Stelle” perde pezzi, Bruno Barbieri all’ultimo rifiuta di andare, svelato il motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Con meno di un mese all’apertura della tenda del celebre show di Rai 1, “Ballando con le Stelle“, gli appassionati dello show stanno ansiosamente aspettando la lista definitiva dei partecipanti. La 17ª edizione promette di essere spettacolare. Milly Carlucci, con il suo tocco magico e l’instancabile impegno, ha cercato di mettere insieme un cast stellare, con nomi di grande risonanza come l’acclamato attore Ricky Tognazzi, la sempreverde conduttrice Rosanna Lambertucci, l’affermata giornalista Carlotta Mantovan, e le carismatiche Simona Ventura e Paolo Perego. Senza dimenticare lo scrittore Giovanni Terzi, che porterà una ventata di cultura e profondità al cast.

Bruno Barbieri: tra aspettative e realtà

Era nell’aria, alimentata da voci insistenti e anticipazioni, l’entrata di Bruno Barbieri, il celebre chef e giudice di Masterchef Italia, nella nuova edizione del programma. Il suo nome spiccava tra gli altri, alimentando le speranze di tutti gli affezionati. Tuttavia, come riportato da fonti affidabili come Dagospia, sembra che l’acclamato chef abbia dovuto rinunciare al suo posto sotto i riflettori di “Ballando con le Stelle” a causa di impegni pregressi. Infatti, la programmazione delle registrazioni del suo show “4 Hotel“, in onda su Tv8 dal 2018, sarebbe stata anticipata, costringendo Barbieri a fare una difficile scelta. Nonostante l’entusiasmo iniziale e gli accordi con Milly Carlucci, Barbieri ha dovuto dare la precedenza al suo impegno professionale.

La reazione del web e le prossime mosse

L’inaspettata rinuncia di Barbieri ha scatenato una vera e propria tempesta nel mondo online. I fan, che avevano manifestato grande entusiasmo all’idea di vedere l’amatissimo chef esibirsi in passi di danza, hanno manifestato la loro delusione. Ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, lo show deve continuare. Ora, gli occhi sono tutti puntati su chi prenderà il posto di Barbieri. Mentre Milly Carlucci è già all’opera per trovare un degno sostituto, noi, da parte nostra, non possiamo fare altro che aspettare e vedere chi completerà il cast di questa promettente edizione di “Ballando con le Stelle“.