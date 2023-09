Stefano De martino, chi è Martina Trivelli la prima ragazza che gli ha fatto perdere la testa dopo Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Martina Trivelli, una giovane 26enne di Pescara, ora residente a Milano, è balzata all’onore delle cronache per essere stata fotografata in atteggiamenti intimi con Stefano De Martino. Quest’ultimo è noto al grande pubblico per essere l’ex marito della showgirl Belen Rodriguez. Da quando la loro storia è finita, ogni movimento sentimentale di Stefano è sotto l’occhio vigile dei paparazzi.

Chi è Martina Trivelli?

Ma chi è questa giovane donna che sembra aver fatto breccia nel cuore dell’affascinante conduttore napoletano? Martina Trivelli, nata il 15 gennaio 1997, non appartiene al mondo dello spettacolo. Attualmente lavora nella divisione commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga, dove ricopre il ruolo di Retail Specialist. Nonostante la sua vita professionale la veda impegnata in un settore diverso da quello televisivo, Martina ha un seguito piuttosto nutrito su Instagram. Sul suo profilo, seguito da oltre 11 mila utenti, condivide con passione scatti che la ritraggono durante i suoi viaggi, nella sua vita quotidiana e, ovviamente, momenti di relax e bellezza, coerenti con il suo ruolo professionale nel mondo dei cosmetici.

Una cena romantica

Recentemente, il settimanale Chi ha pubblicato delle fotografie che la ritraggono insieme a Stefano De Martino. Le immagini li mostrano in pieno centro a Milano, durante una cena romantica. Dopo il pasto, i due sono stati visti rientrare insieme nell’appartamento di Stefano. Martina avrebbe poi lasciato l’abitazione la mattina seguente.

Queste foto hanno naturalmente alimentato le voci di un possibile nuovo amore per Stefano De Martino, che sembrerebbe così aver voltato definitivamente pagina dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez. Anche Belen, dal canto suo, sembra aver trovato una nuova felicità sentimentale al fianco di Elio Lorenzoni, come testimoniato da vari scatti pubblicati sui social e su diverse riviste.

Il futuro?

È difficile dire con certezza dove porterà questa nuova possibile relazione tra Stefano e Martina. Tuttavia, una cosa sembra chiara: Stefano De Martino potrebbe aver deciso di non nascondere più i dettagli della sua vita sentimentale. Potrebbe aver scelto di vivere i suoi momenti di intimità alla luce del sole, senza timore dei riflettori. Se ciò fosse vero, ciò potrebbe significare un cambiamento nella gestione della sua privacy, forse in risposta alle continue attenzioni dei media e del pubblico.

Resta da vedere come si evolverà questa possibile storia tra Stefano e Martina e se confermeranno ufficialmente la loro relazione.