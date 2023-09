Serena Bortone non usa giri di parole sul suo arrivo a Rai tre: “In Rai lo sanno tutti”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la sua presenza nel primo pomeriggio di Rai Uno, Serena Bortone ha introdotto con “Oggi è un altro giorno” una boccata d’aria fresca. Oltre a ottenere notevoli risultati di ascolto, ha anche apportato un’inconfondibile impronta al linguaggio televisivo. La sua capacità di connettersi con il pubblico, unita al suo stile unico, le ha garantito un posto d’onore nel cuore degli italiani. Tuttavia, nonostante una media di share impressionante del 16%, le sorprese nella programmazione televisiva sono sempre dietro l’angolo. La decisione del nuovo direttore del daytime di portare Caterina Balivo in quella fascia ha suscitato numerose discussioni tra gli appassionati di televisione. Ma come ha reagito Bortone a questa notizia?

Quando il team di Vanity Fair l’ha raggiunta per un commento, la Bortone ha mostrato una grande maturità e professionalità. Piuttosto che esprimere delusione o amarezza, ha sottolineato la sua fede nel progresso e nell’evoluzione: “Il cambiamento è portatore di nuove motivazioni, non solo nel mondo del lavoro, pertanto sono abituata a guardare al futuro…”. Una lezione che molti nel mondo dello spettacolo dovrebbero imparare.

Caterina Balivo e la pressione del ritorno alla Rai

Il ritorno di Caterina Balivo alla Rai è senza dubbio uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. Nonostante abbia registrato una media iniziale del 13% di share, ci sono grandi aspettative per la sua performance nei prossimi mesi. Va ricordato che la Balivo, nel corso degli anni, ha dimostrato di avere un notevole appeal televisivo, con una personalità carismatica e un approccio fresco e dinamico ai suoi programmi. Serena Bortone, pur essendo stata sostituita dalla Balivo, ha elogiato la sua collega, sottolineando la sua fiducia nel futuro successo del nuovo programma di Caterina: “Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un format che supererà ogni aspettativa…”.

Bortone, Rai e una nuova avventura su Rai3

Le voci riguardo un possibile malcontento della Bortone all’interno della Rai a seguito del suo spostamento hanno suscitato molta curiosità. Era davvero un segnale di tensioni interne o semplicemente una decisione editoriale? La Bortone ha prontamente risposto, dissipando ogni dubbio: “Sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora…”. Queste parole riflettono non solo la sua dedizione professionale ma anche la sua integrità come persona.

Ora, mentre attendiamo con ansia il suo nuovo progetto “Che sarà” su Rai3, molti si chiedono se riuscirà a replicare il successo ottenuto su Rai Uno. Il mondo televisivo è noto per essere imprevedibile, ma con la sua esperienza e il suo talento, Serena Bortone è pronta a conquistare nuovamente il cuore degli italiani.