Massimo Giletti, è ufficiale il suo ritorno in Rai con progetti importanti

Dopo una pausa dall’ambiente televisivo, Massimo Giletti, una delle figure più riconoscibili del panorama giornalistico italiano, sta delineando il suo ritorno in Rai. Il suo addio a La7 aveva lasciato un vuoto, alimentando voci e speculazioni sulla sua prossima mossa. Molte di queste voci erano nate dalla rubrica di Alberto Dandolo sul noto magazine “Oggi”, suggerendo che Giletti avesse deciso di rientrare in Rai, ma con una svolta: un cambio di genere. Lontano dalle profonde analisi e discussioni che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera, Giletti sembra pronto ad abbracciare il mondo del varietà. Un nuovo programma di intrattenimento è in vista, previsto per il 2024, che potrebbe allontanarsi dal suo solito stile per offrire qualcosa di più leggero e intrattenitivo.

Tra nostalgia e nuovi orizzonti

Nonostante l’entusiasmo per il varietà, Giletti sembra non aver dimenticato le sue radici. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, tra le passioni del giornalista c’è il desiderio di riportare in vita “Non è l’Arena”. Per gli appassionati di televisione, questo nome evoca ricordi di domeniche pomeriggio, con la trasmissione che fungeva da precursore di “Domenica In“. La popolarità di “Non è l’Arena” era tale da sfidare persino giganti dell’intrattenimento come “Amici” di Maria De Filippi. Questo ritorno potrebbe non solo segnare una rinascita per Giletti, ma anche per la Rai, se decidesse di dare una seconda chance al programma.

Tuttavia, questo desiderio nascosto di Giletti potrebbe avere implicazioni più ampie. Se decide di riportare “Non è l’Arena”, potrebbe effettivamente reintegrare elementi di giornalismo d’inchiesta e analisi profonda nel suo lavoro, bilanciando così l’approccio leggero del varietà con il peso dei contenuti tradizionali.

Un’occhiata al futuro digitale

Oltre al ritorno televisivo, Giletti ha dimostrato di avere un occhio rivolto al futuro. Secondo “Il Foglio”, l’acclamato conduttore sta esplorando il potenziale dei canali social e delle piattaforme online. Con la crescente digitalizzazione e l’importanza dei social media nella comunicazione moderna, Giletti sta valutando l’opportunità di creare un canale dedicato, con l’intento di produrre contenuti originali. Questi potrebbero variare da editoriali pungenti a inchieste approfondite e opinioni audaci.

Il formato esatto di questa nuova iniziativa rimane avvolto nel mistero. Potrebbe seguire le orme di altri giornalisti come Nicola Porro, offrendo appuntamenti quotidiani e contenuti freschi, oppure potrebbe tentare di creare qualcosa che simula un vero e proprio show televisivo, ma in formato digitale. In ogni caso, è chiaro che Giletti non si sta riposando sugli allori e sta cercando attivamente modi per evolversi e restare rilevante nell’era digitale.