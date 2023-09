La volta buona, Fabio Rovazzi a Caterina Balivo: “Sono stato vicino alla morte”

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata de “La volta buona” su Rai Uno, Fabio Rovazzi ha fatto una rivelazione sorprendente a Caterina Balivo. L’artista ha condiviso un episodio inquietante dalla sua vita in cui ha rischiato la morte: un viaggio all’Area 51. Mentre visitava l’Area 51, Rovazzi ha detto: “Ho rischiato di morire… I militari volevano spararmi”. Ha spiegato che era arrivato vicino ai cancelli dell’area segreta quando gli è stato detto di andarsene immediatamente o avrebbero aperto il fuoco. Anche se Rovazzi ha lasciato l’area, ha ammesso di aver fatto tutto “per goliardia”.

Balivo vs Rovazzi: battaglia sui videogiochi

Durante l’intervista, il discorso si è poi spostato sui videogiochi. Mentre Rovazzi ha espresso il suo profondo amore per i giochi, Caterina Balivo ha rivelato il suo disgusto per loro, dicendo: “Io li odio…Non faccio giocare ai videogiochi i miei figli…”. Rovazzi ha difeso i videogiochi come un’opportunità per unire le persone, specialmente durante la pandemia. Nonostante le forti opinioni di Balivo, Rovazzi è ottimista sul fatto di poterla convincere dell’importanza dei videogiochi.

Rovazzi: tra musica e recitazione

L’intervista si è poi concentrata sulla recente carriera di Rovazzi come attore nella serie tv “Don Matteo” e sulle sue collaborazioni musicali. Ha menzionato di aver lavorato con artisti di grande calibro come Gianni Morandi e Al Bano, rivelando il suo talento versatile e la sua passione per l’arte.