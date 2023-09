Domenica In 2023, Mara Venier svela il dietro le quinte

0 SHARES Condividi Tweet

La storica trasmissione “Domenica In” sta per aprire una nuova pagina della sua lunga storia televisiva. Con una data di inizio fissata per il 17 settembre 2023, l’entusiasmo nell’aria è palpabile. Rai Uno, casa madre del programma, ha organizzato una conferenza stampa per rivelare i dettagli di questa nuova edizione.

Sul palco, due figure di spicco: Mara Venier, l’iconica conduttrice, e Angelo Mellone, il direttore dell’Intrattenimento Daytime Rai. Mellone, avviando la discussione, ha descritto “Domenica In” come uno specchio dell’Italia, un programma capace di raccontare storie uniche e affascinanti. Sottolinea che questa stagione vedrà un approccio ancor più centrato sull’attualità, dando voce a diverse modalità narrative. L’obbiettivo? Creare un’edizione vibrante, ricca di sfumature, dettagli e ancora più completa rispetto al passato.

Mara Venier ha poi preso il testimone. Con la sua inconfondibile energia, ha rivelato che la vera magia del programma risiede nelle interviste. Il suo obiettivo è sempre stato quello di andare oltre le parole, di scovare la vera essenza dell’ospite. E in questa edizione, intende continuare su questa strada, dando voce a personalità come Daniela, madre del giovane Giogiò Cutolo recentemente scomparso a Napoli, i Pooh, Carlo Verdone, Matteo Garrone, i The Kolors e Matteo Bocelli.

Dietro le quinte: Mara e le sue interazioni con gli ospiti In una carriera lunga e fruttuosa, ogni conduttore si imbatte in momenti di sfida e tensione. Mara Venier, con la sua autenticità e la sua passione per il mestiere, non fa eccezione. Ha condiviso alcune delle sue esperienze più significative con gli ospiti, offrendo un assaggio del suo approccio inaspettato e delle dinamiche dietro le quinte.

Racconta di un Arnold Schwarzenegger frustrato e irritabile durante un’intervista in hotel. Non era amante della traduzione simultanea e manifestava il suo disagio in modo piuttosto esplicito, lanciando l’auricolare a terra per ben tre volte. Ma Mara, con la sua determinazione e il suo spirito indomito, ha saputo gestire la situazione, facendo appello alla sua franchezza e al suo carattere. Il risultato? Un’ora di conversazione profonda con l’attore.

Un altro episodio riguarda la popstar Madonna, famosa tanto per il suo talento quanto per il suo comportamento talvolta capriccioso. Mara ha aspettato ore per un’intervista legata alla promozione del film “Evita”. Ma, dopo cinque ore di attesa e nonostante le rigide regole imposte dalla popstar, l’intervista non si è mai concretizzata. Un episodio che dimostra la forza e l’indipendenza di Mara, pronta a non accettare compromessi quando si tratta di rispetto.

L’eterno ritorno di Mara: Una garanzia o l’addio definitivo? Mara Venier e “Domenica In” sono ormai sinonimi. Eppure, ogni anno, la conduttrice suggerisce che potrebbe essere la sua ultima stagione al timone del programma. Una dichiarazione che, in molti, ormai ascoltano con un pizzico di scetticismo. Infatti, anche quest’anno, Mara ha accennato che questa potrebbe essere la sua ultima stagione. Ma i fan, conoscendo la sua passione e il suo legame con la trasmissione, sospettano che Mara sarà ancora presente anche nelle edizioni future, pronta a regalare domeniche piene di emozioni e storie affascinanti.