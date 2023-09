Tiberio Timperi lascia tutti senza parole: “Sono stato fatto fuori da un giorno all’altro”

0 SHARES Condividi Tweet

La televisione italiana ha visto molteplici volti nel corso degli anni, ma pochi hanno mostrato una resilienza e una sincerità come Tiberio Timperi. La sua carriera, costellata di alti e bassi, continua a sorprendere e affascinare il pubblico. Eppure, dietro la luce abbagliante dei riflettori, si nasconde un uomo che ha avuto la sua quota di sfide, ma che non ha mai smesso di cercare verità e autenticità nel suo percorso professionale e personale.

La transizione da Rai1 a Rai2 e i turbolenti trascorsi

Tiberio, attualmente al vertice della sua popolarità grazie alla conduzione di “I Fatti Vostri”, sta attraversando un momento professionale d’oro. Questo percorso luminoso lo vede presto alla guida di un nuovo programma su Rai2, consolidando la sua presenza nell’ambiente televisivo. Tuttavia, anche i momenti d’oro hanno un retroscena. Il conduttore, con onestà disarmante, ha svelato, nelle pagine di Diva e Donna, un periodo più ombroso della sua carriera. In particolare, ha parlato di come, durante una gestione leghista della Rai, fosse stato escluso senza preavviso da “La vita in diretta”, lasciandolo senza un ruolo: ““La direttrice leghista non mi parlava. Da un giorno all’altro mi hanno fatto fuori da La vita in diretta e mi sono ritrovato senza un programma”.

Passione, emozione e un legame indelebile con la radio

Mentre la carriera televisiva di Tiberio cresceva, la sua anima era chiaramente ancorata altrove: la radio. Ha ammesso senza indugi di sentirne la mancanza, descrivendo questo sentimento come una sorta di nostalgia acuta. E nonostante la sua affermata carriera televisiva, il conduttore ha dimostrato di avere un cuore sensibile, commuovendosi spesso in diretta. Ha condiviso un piccolo trucco personale per evitare di lasciarsi travolgere dalle emozioni: pizzicarsi l’unghia del pollice come distrazione: ““Quando mi succede in diretta e sento che sta per travolgermi ho un metodo: mi ficco l’unghia nel pollice per procurarmi una sofferenza e distrarmi”.. Questa piccola rivelazione sottolinea non solo la sua umanità, ma anche la dedizione al suo mestiere, cercando di mantenere l’equilibrio tra autenticità e professionalità. E mentre parla del suo presente, non può fare a meno di riflettere sul passato, elogiando le collaborazioni con colleghi come Roberta Capua e Paola Perego ed esprimendo ammirazione per icone televisive come Pippo Baudo e Maurizio Costanzo.

Amore e relazioni: un viaggio interiore

Oltre alla sua carriera, Tiberio ha offerto riflessioni profonde sulla sua vita personale. Single per scelta, ha parlato del concetto di amore con una maturità che solo l’esperienza può portare. Ha sottolineato che la passione, pur essendo importante, non è l’unico pilastro di una relazione. Piuttosto, ciò che cerca ora è la complicità, quell’intimità profonda che va oltre la pura attrazione fisica. Ha descritto con sincerità la sua evoluzione personale, rivelando che, con il passare degli anni, si è indurito, ma senza mai perdere la sua integrità. Ha enfatizzato che non si avvicinerebbe mai alla donna di un amico, considerando tale atto come qualcosa di moralmente inaccettabile.