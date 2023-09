Grande Fratello, Fiordaliso un fiume in piena contro Sanremo e poi lancia una frecciatina anche contro Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Fiordaliso ha recentemente fatto il suo debutto nella Casa del Grande Fratello, catturando immediatamente l’attenzione dei fan e degli spettatori. Durante il suo video di presentazione, non ha esitato a toccare un tema a lei caro: il Festival di Sanremo. Con nove partecipazioni al suo attivo, ha espressamente dichiarato il suo desiderio di tornare sulla nota piattaforma canora: “Ho fatto ben nove Festival di Sanremo. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro“, lanciando una chiara frecciatina alla volta di Amadeus.

Nel corso di una chiacchierata con i suoi nuovi coinquilini, Fiordaliso ha ulteriormente espresso il suo disappunto sulle ragioni per cui non sarebbe stata considerata per la prossima edizione di Sanremo. Secondo l’artista, c’è una chiara inclinazione da parte della produzione e del direttore artistico, Amadeus, a privilegiare le nuove leve e le icone over 80, tralasciando artisti della sua generazione. Una situazione che, come suggerisce la cantante, potrebbe cambiarla vedendo un suo ritorno solo quando avrà raggiunto gli ottanta.

Un vero spirito rock nella casa

Nonostante sia una novellina nella Casa, Fiordaliso ha dimostrato una personalità estroversa e magnetica, instaurando rapidamente rapporti con gli altri partecipanti. La cantante, con il suo spirito rock, promette di infondere energia e vitalità nella routine della Casa.

Il suo video di presentazione ha offerto uno sguardo approfondito sulla sua vita: dalla sua infanzia e passione per la musica, trasmessale dal padre batterista, fino alle sfide affrontate durante la sua adolescenza. Una di queste sfide è stata la maternità precoce, un evento che, nonostante le circostanze, Fiordaliso ricorda come uno dei momenti più significativi della sua vita.

La nuova avventura nel reality

La carriera di Fiordaliso è stata una sequenza di successi, sia in termini di lavoro che personali. La sua esperienza a Sanremo è solo una delle numerose tappe del suo percorso nel mondo della musica. Ora, con la sua partecipazione al Grande Fratello, Fiordaliso vuole mostrare al pubblico chi è realmente: “Questo Grande Fratello arriva dopo tre anni difficili per me. Io voglio che la gente capisca chi sono. Sono una donna rock, una mamma rock e una nonna rock!”.