Chiara e Fedez, Giulia De Lellis li ridicolizza e loro le danno una lezione di stile

Nel panorama italiano dei social media, pochi argomenti hanno avuto un impatto simile alla serie “The Ferragnez”, dedicata alla vita e alla carriera della nota influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e del cantante Fedez. L’essere sotto i riflettori ha i suoi pro e i suoi contro. Da una parte, la serie ha una forte base di fan affezionati, affascinati dalle avventure e dagli insight della coppia. Dall’altra, attira inevitabilmente critiche e polemiche, spesso amplificate dai meccanismi stessi dei social media.

Ma chi sono i protagonisti di questa storia? Chiara Ferragni, partita come fashion blogger, ha costruito nel tempo un vero e proprio impero digitale, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda e dell’influencer marketing. Fedez, noto rapper e cantante, ha conquistato un vasto pubblico grazie al suo stile unico e alle sue canzoni provocatorie.

In questo contesto, un altro nome emerge: Giulia De Lellis. Conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a programmi come “Uomini e donne” e “Grande Fratello”, Giulia ha costruito una solida carriera come influencer, consolidando la sua presenza sul web.

L’articolo, le storie e il tweet

La polemica tra i Ferragnez e Giulia De Lellis è nata quando quest’ultima ha condiviso nelle sue storie Instagram un estratto dell’articolo critico di Selvaggia Lucarelli riguardo “The Ferragnez”. Giulia, con una nota di sarcasmo, ha commentato: «Qui ho riso forte sorry». Se il mondo dei social media ha insegnato qualcosa, è che nulla scompare veramente. Anche se la De Lellis ha cancellato rapidamente la sua storia, alcuni follower attenti l’hanno immortalata attraverso screenshot, dando vita a un vero e proprio tam-tam digitale.

Il fuoco della polemica si è ulteriormente alimentato con un tweet di Giulia, che pareva riferirsi direttamente alla sua reazione all’articolo di Lucarelli: «Ops… Ho riso ad alta voce».

La reazione misurata dei Ferragnez e le implicazioni della polemica

In un mondo dove le risposte impulsive sono all’ordine del giorno, la reazione di Chiara Ferragni e Fedez è stata sorprendentemente misurata. Invece di rispondere direttamente, la coppia ha scelto di esprimersi attraverso “likes” su Twitter, una modalità indiretta ma non meno eloquente. Fedez ha mostrato apprezzamento per un commento che faceva riferimento ironicamente ai “festini in Israele” di Giulia. Chiara, dal canto suo, ha messo un “mi piace” a un tweet che sottolineava la mancanza di solidarietà femminile nell’atteggiamento di De Lellis e la tendenza a criticare il successo altrui.

Mentre la faida tra i Ferragnez e Giulia De Lellis potrebbe sembrare un semplice battibecco tra celebrità, rappresenta in realtà un esempio significativo di come i social media stiano modellando la comunicazione, la celebrità e la cultura pop nella nostra era digitale.