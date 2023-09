Alena Seredova ancora scottata per il trattamento avuto dall’ex Buffon, rivela: “Tutti lo sapevano, ecco cosa accadeva”

0 SHARES Condividi Tweet

Negli anni passati, la storia d’amore e il conseguente divorzio tra Alena Seredova e Gigi Buffon ha catturato l’attenzione del pubblico e della stampa. Nonostante il loro matrimonio nel 2011 e una storia che pareva iniziata sotto i migliori auspici nel 2005, la loro relazione ha subito una brusca frenata con l’entrata in scena di Ilaria D’Amico. In una recente intervista, la Seredova ha condiviso nuovi dettagli su come ha scoperto il tradimento dell’ex marito e come questa rivelazione ha cambiato la sua vita.

La scoperta del tradimento: rivelazioni shock

In una sincera intervista rilasciata a Harper’s Bazaar, la Seredova ha condiviso i dolorosi dettagli di come ha appreso del tradimento. “Andavo allo stadio e tutti erano a conoscenza della cosa. Tutte quelle persone che consideravo amici e conoscenti nel mondo del calcio mi hanno confessato di sapere già tutto”, ha affermato la Seredova. Il vero shock per Alena è stato scoprire del flirt tra Buffon e D’Amico attraverso un servizio radiofonico, un mezzo che non si sarebbe mai aspettata potesse rivelare un segreto così personale. La sua reazione è stata immediata: dopo una chiesta di spiegazioni a Gigi, la loro relazione è terminata, e Alena ha deciso di allontanarsi da molti di coloro che facevano parte del loro giro, accusandoli di averle tenuto nascosta la verità.

Una nuova vita dopo il dolore

La strada verso la guarigione non è stata facile, ma la Seredova ha trovato la forza di andare avanti e di riaprire il suo cuore all’amore. Oggi, Alena vive felicemente la sua storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Nasi, mentre Buffon ha intrapreso un nuovo capitolo della sua vita sentimentale accanto a Ilaria D’Amico. Queste nuove relazioni sembrano dimostrare che, nonostante le difficoltà, la vita continua e ogni fine può rappresentare un nuovo inizio.