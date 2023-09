“Pomeriggio 5”, crollo di ascolti con l’arrivo di Alberto  Matano,  come Mediaset intende correre ai ripari

0 SHARES Condividi Tweet

Quando Myrta Merlino ha debuttato a “Pomeriggio 5″, le aspettative erano alte. La prima puntata ha ottenuto un sorprendente 21% di share, segnando quello che molti hanno visto come l’inizio di una nuova era per il programma. La combinazione di una figura televisiva di spicco come la Merlino con una struttura consolidata come quella di “Pomeriggio 5” sembrava una ricetta vincente.

Per diversi anni, “Pomeriggio 5″ è stato un punto di riferimento per molti telespettatori, che si sono sintonizzati per rimanere aggiornati su una vasta gamma di argomenti, dalla cronaca alla politica, dal gossip alle interviste esclusive. L’arrivo della Merlino inizialmente è sembrato che desse nuova linfa vitale al programma.

L’ombra della concorrenza: “La Vita in Diretta”

Tuttavia, il ritorno de “La Vita in Diretta” su Rai Uno ha segnato un punto di svolta. Nonostante un forte traino fornito dal programma precedente, “La Promessa”, che ha registrato ascolti ben superiori al 20%, i numeri di “Pomeriggio 5” hanno iniziato a vacillare.

D’altra parte, “La Vita in Diretta” ha mantenuto una performance solida, raccogliendo una media di share vicina o superiore al 18%. L’analisi degli ascolti tra i due programmi ha evidenziato un divario in crescita. La Merlino e il suo team si sono trovati a confrontarsi con un pubblico che ha iniziato a dividersi, e la competizione è diventata più serrata.

Dagospia svela: Mediaset in allarme

Quando i media parlano dei media, le voci possono amplificarsi rapidamente. Dagospia, attraverso la penna di Marco Zonetti, ha evidenziato la crescente preoccupazione di Mediaset riguardo al declino degli ascolti di “Pomeriggio 5”. Non si tratta solo di una questione di orgoglio o di competizione diretta. Ci sono ripercussioni reali e tangibili quando un programma di punta inizia a perdere terreno.

Una delle principali preoccupazioni era che il calo degli ascolti di “Pomeriggio 5” stesse influenzando negativamente il successivo spettacolo in lineup, “Caduta Libera” con Gerry Scotti. In un panorama televisivo in cui ogni minuto conta, un calo può avere effetti a catena su tutta la programmazione serale.

Riflessioni e prospettive future

In risposta a queste sfide, Mediaset sta riflettendo intensamente sul futuro di “Pomeriggio 5“. Ogni emittente, indipendentemente dalle sue dimensioni o dalla sua storia, deve adattarsi e evolvere per soddisfare le esigenze di un pubblico in costante cambiamento.

Ci sono molte domande sul tavolo: Quali cambiamenti possono essere implementati per rivitalizzare “Pomeriggio 5”? Come può il programma riconquistare la fiducia dei telespettatori perduti e attrarre nuovi spettatori? E più in generale, come può Mediaset adattarsi alle mutevoli abitudini dei telespettatori in un’era dominata dalla streaming e dalla visualizzazione on-demand?

Mediaset è pronta a prendere decisioni audaci per garantire che il programma rimanga rilevante e attraente per gli spettatori. Solo il tempo dirà quali saranno le prossime mosse e come il pubblico reagirà. In ogni caso, i prossimi mesi saranno cruciali per definire il destino del programma.