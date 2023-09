Domenica in, Mara Venier interviene mentre i  Pooh si stanno esibendo, ecco cosa è accaduto dopo

0 SHARES Condividi Tweet

La carismatica presentatrice televisiva, Mara Venier, è tornata a deliziare il pubblico domenicale con il suo popolare programma “Domenica In“. Il programma, da sempre un pilastro della televisione italiana, ha ospitato nel corso degli anni una moltitudine di personaggi celebri e talentuosi del mondo dello spettacolo italiano. Questa volta, la sorpresa è stata rappresentata dalla storica band, i Pooh, che sono attualmente in tour con “Amicixsempre 2023″. Tuttavia, durante un atteso momento musicale del gruppo, Mara ha inaspettatamente interrotto la performance. Ma che cosa è realmente accaduto durante quella pausa?

Coinvolgimento emotivo e la reazione spontanea di Mara

I Pooh, che hanno segnato generazioni con la loro musica, hanno eseguito alcune delle canzoni più iconiche, tra cui “La donna del mio amico“. Nel bel mezzo della canzone, incapace di resistere al coinvolgimento emotivo, Mara Venier ha ripetuto un verso della canzone, esclamando “Non si può”. Questa spontanea interazione ha brevemente spostato l’attenzione dalla band alla presentatrice, che, realizzando la sua interruzione, si è ritirata per dare di nuovo spazio ai musicisti. Dopo questa interazione, la band ha proseguito con la loro performance, culminando con “L’altra donna”, una canzone che ha spinto tutti nello studio a regalare un caloroso applauso in segno di apprezzamento.

Un omaggio emozionante a Stefano D’Orazio

La musica, per quanto potente, non è stata l’unica protagonista dell’episodio. Dopo l’esibizione, Mara Venier ha avuto un’intima conversazione con i membri della band, durante la quale hanno condiviso ricordi del defunto Stefano D’Orazio, il quinto membro dei Pooh scomparso nel 2020. Le emozionate parole condivise dai membri hanno evidenziato il legame indissolubile e profondo che esiste tra loro e Stefano, ricordandolo come una persona pura, capace di trovare l’ironia anche nelle situazioni più difficili. La loro dedica a D’Orazio è stata un toccante omaggio, dimostrando quanto il suo spirito e la sua presenza siano ancora vividi e influenti nella loro musica e nei loro cuori.