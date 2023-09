“È sempre mezzogiorno”, il pasticcere polemizza e crea tensione in studio: “Mi avete dato poco tempo”, la reazione della Clerici

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo televisivo è una sfera in continuo movimento, e spesso può sorprendere persino gli ospiti più esperti. Un esempio lampante è quello che si è verificato nel recente episodio del 18 settembre di “È sempre mezzogiorno”, trasmesso con grande aspettativa su Rai1. Con una nuova stagione in avvio e ascolti che hanno già fatto registrare ottimi risultati, il programma aveva tutta l’intenzione di mantenere l’entusiasmo elevato. Per questo, l’annuncio dell’ospite, Damiano Carrara, ha creato grande attesa tra il pubblico.

Damiano non è un nuovo volto per il pubblico televisivo italiano. Con la sua vasta esperienza in programmi di punta come “Bake Off” e “Cake Star“, ha guadagnato la reputazione di uno dei pasticcieri più competenti e carismatici della televisione italiana. Ciò che non ci si aspettava, però, era di vedere un Carrara non completamente a suo agio nel contesto dello show. Già dall’inizio, è emerso un leggero attrito tra le aspettative del pasticcere e le reali tempistiche dello show.

Incontro tra passione per la pasticceria e le tempistiche televisive

La dinamica tra la conduttrice, Antonella Clerici, e Carrara è stata al centro dell’attenzione sin dai primi momenti della trasmissione. Antonella, con la sua esperienza e capacità di guidare lo show, ha cercato di assicurare a Carrara tutto il tempo necessario per presentare e preparare la sua ricetta del Tiramisù. Tuttavia, il pasticcere, abituato a lavorare con precisione e dettaglio, ha sentito la pressione di un timer immaginario.

Durante la preparazione, Carrara ha dovuto fare diverse scelte in tempo reale. Un dilemma particolare è stato se utilizzare savoiardi pre-preparati o se mostrare al pubblico alcuni passaggi fondamentali nella loro realizzazione. Questo tipo di decisioni, fatte in pochi secondi e sotto lo sguardo attento delle telecamere, possono essere stressanti per qualsiasi professionista, indipendentemente dalla sua esperienza. In un momento di visibile ansia, Carrara ha chiesto direttamente a Antonella come procedere, mettendo in luce la difficoltà di equilibrare l’essere educativi con l’essere intrattenitivi.

Inoltre, a complicare ulteriormente le cose, ci sono stati piccoli intoppi durante la preparazione, come quando lo sciroppo di acqua e zucchero ha impiegato più tempo del previsto per raggiungere la temperatura desiderata. Questi piccoli inconvenienti, che normalmente sarebbero stati risolti senza problemi, sono diventati un’enorme fonte di stress a causa delle restrizioni di tempo.

Come si è conclusa la vicenda

Anche se il pasticcere ha dovuto affrontare diverse sfide durante la trasmissione, ha comunque dimostrato il suo ineguagliabile talento e la sua passione per la pasticceria. Il culmine dell’episodio si è raggiunto quando, nonostante non fosse stato possibile mostrare tutti i passaggi della preparazione, Carrara ha sorpreso tutti presentando un Tiramisù già pronto, dimostrando la sua preveggenza e competenza.

Damiano Carrara ha mostrato che, anche nelle situazioni più stressanti, la passione, la preparazione e un po’ di ingegno possono portare a risultati straordinari. La prossima volta, però, il team di “È sempre mezzogiorno” potrebbe voler rivedere le tempistiche quando ha un ospite del calibro di Carrara in studio.