Barbara d’Urso, famosissima attrice prima le lancia una frecciatina al veleno e poi fa retromarcia e spiega il perchè

Patrizia Pellegrino, durante un promo per il popolare talk show “Pomeriggio Cinque” ha fatto un commento che molti hanno interpretato come una frecciatina all’indirizzo di Barbara d’Urso, storica conduttrice televisiva. Il tutto è iniziato con un breve commento fatto da Patrizia durante la presentazione del nuovo promo del programma. Un commento scherzoso che, per molti, ha suonato come una frecciatina velenosa verso Barbara: “Almeno Myrta Merlino se mi inviterà mi farà anche parlare” Questo piccolo episodio ha fatto immediatamente il giro dei social e delle testate giornalistiche, dando vita a chiacchiere e supposizioni sullo stato dei rapporti tra le due donne.

La reazione di Patrizia e la necessità di chiarire

Data l’attenzione inaspettata e forse esagerata suscitata dal suo commento, Patrizia Pellegrino ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla situazione. “Quella battuta? Grazie di avermelo chiesto, così ho l’opportunità di chiarire!” ha esordito Patrizia con un tono che cercava di mediare tra l’amarezza e la sorpresa. Non ha nascosto un certo stupore di fronte a quanto il suo commento scherzoso avesse scatenato nell’opinione pubblica.

Continuando, ha spiegato che la sua battuta aveva un intento leggero, un tentativo di scherzare sul suo carattere un po’ bizzarro e fuori dagli schemi. Ha poi raccontato un aneddoto familiare, rivelando come, in seguito alle sue apparizioni televisive nello show di Barbara, sua madre la stuzzicasse spesso per il poco tempo a lei concesso in trasmissione, creando una situazione di ironia e autoironia.

Il rispetto e l’ammirazione per Barbara d’Urso

Sebbene il tono scherzoso della Pellegrino possa essere stato frainteso, non ha mai mancato di sottolineare la sua ammirazione per Barbara d’Urso. Lontana dall’aver voluto lanciare un vero e proprio affondo alla conduttrice, ha parlato di Barbara in termini lusinghieri, elogiandone il professionismo, la bravura e l’energia contagiosa. Ha ribadito più volte come le sue parole non dovessero essere intese come un attacco, ma piuttosto come un gioco, una battuta leggera che non aveva l’intento di ferire o sminuire la collega.

Patrizia ha concluso il suo intervento riconoscendo il valore delle opportunità che Barbara le ha dato nel corso degli anni, ringraziandola per la visibilità ottenuta. Ha poi accennato con gratitudine a un altro celebre personaggio televisivo, Alfonso Signorini, suggerendo che forse è stata proprio l’esposizione mediatica ottenuta grazie a Barbara a rendere possibile la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.