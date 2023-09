Selvaggia Lucarelli umilia Federico Quaranta ma lui la rimette subiti al suo posto

0 SHARES Condividi Tweet

In un’epoca in cui le dichiarazioni sui social possono generare vortici di polemiche, la giornalista Selvaggia Lucarelli e il conduttore televisivo Federico Quaranta ne sono diventati protagonisti. La causa di tutto ciò? Un tweet della Lucarelli riguardo al nuovo programma di Rai Tre, “Il Provinciale“, e al suo presunto “scambio” con il popolare show “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

Un Tweet che scatena la polemica

La polemica è iniziata quando Selvaggia Lucarelli, nota per il suo stile pungente e diretto, ha deciso di condividere con i suoi numerosi follower su Twitter un’osservazione riguardo al programma “Il Provinciale”. Nel suo post, la nLucarelli ha evidenziato il dato dello share, fermo al 4,5%, suggerendo che fosse un risultato deludente rispetto al programma che, secondo lei, avrebbe “sostituito”: “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

In un ambiente come quello televisivo, dove ogni punto percentuale di share può fare la differenza tra il successo e il fallimento, e dove le parole possono essere interpretate come sassi lanciati in uno stagno tranquillo, il tweet di Lucarelli ha scatenato reazioni prevedibili.

La risposta veemente di Federico Quaranta

Federico Quaranta, sentendosi direttamente interpellato e forse ingiustamente attaccato, ha deciso di rispondere con decisione. Ha scelto di farlo attraverso una piattaforma ritenuta più adatta a spiegazioni dettagliate: TvBlog.it.

Il conduttore ha voluto precisare, con tono pacato ma fermo, una serie di dettagli che Lucarelli potrebbe aver trascurato o semplicemente ignorato. Innanzitutto, ha ribadito che il programma di Fazio, “Che tempo che fa”, non era programmato per andare in onda a settembre dell’anno precedente. Di conseguenza, sostenere che “Il Provinciale” lo avesse “sostituito” non era del tutto corretto.

Ma Quaranta non si è fermato qui. Ha voluto ampliare il discorso, entrando nel dettaglio delle differenze sostanziali tra i due programmi. Ha puntualizzato come “Il Provinciale” avesse una struttura diversa, con costi notevolmente ridotti rispetto al programma di Fazio. Un punto particolarmente rilevante, dato il continuo dibattito sui costi della televisione pubblica e la sua efficienza.

Il paragone tra Il provinciale e Che tempo che fa

Quaranta ha, ancora, evidenziato che il suo show rappresenta un’entità a sé stante, un prodotto autonomo con un budget limitato e prodotto internamente, lontano dalla storia e dalla promozione che “Che tempo che fa” aveva costruito nel corso degli anni.

Ma la storia della televisione è in continua evoluzione. Mentre “Il Provinciale” cerca il suo spazio nella programmazione di Rai Tre, è stato annunciato che sarà “Report” a prendere il posto ufficiale del programma di Fazio. Quest’ultimo, nel frattempo, non rimarrà fermo: a partire dal 15 ottobre inizierà una nuova avventura televisiva su Nove.