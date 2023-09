Gf, Beatrice Luzzi, le telecamere riprendono tutto e il web esplode: “Ma avete visto cosa sta facendo in cucina?”

0 SHARES Condividi Tweet

La edizione del Grande Fratello 2023, appena iniziata è già un calderone di emozioni, colpi di scena e tensioni tra i concorrenti. Una delle rivalità più acerrime e seguite dal pubblico è quella tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Le dinamiche tra queste due donne, però, sono ben più complesse di quanto appaia in TV e vanno ben oltre una semplice antipatia reciproca.

La terza puntata rivela nuove dinamiche

Da quando sono entrate nella casa di Cinecittà, Beatrice e Rosy non hanno mai smesso di sorprendere e alimentare il gossip. La terza puntata del GF 2023 ha segnato un punto di non ritorno nella loro relazione. Durante la puntata, le telecamere hanno sorpreso Beatrice che parlava da sola, in piena notte, dando così vita a uno dei momenti più discussi dell’edizione.

Alfonso Signorini, attento conduttore e fermo propulsore della narrazione del GF, ha dedicato un intero segmento della puntata alle tensioni tra le due concorrenti. Quel che è apparso inizialmente come un tentativo di pacificazione e chiarimento tra Rosy e Beatrice si è rapidamente trasformato in una nuova esplosione di ira. Non appena le luci si sono spente e i concorrenti si sono ritirati nelle loro camere, Beatrice ha iniziato il suo monologo notturno, rivelando ulteriori dettagli sulle dinamiche interne della casa.

Accuse e manipolazioni

Beatrice Luzzi, conosciuta dal pubblico per il suo ruolo nella fiction “Vivere“, ha espresso forti critiche nei confronti di Rosy Chin. Secondo l’attrice, la chef milanese di origini cinesi avrebbe un comportamento egocentrico e manipolatorio, tentando di manovrare gli altri concorrenti a proprio vantaggio. Beatrice ha descritto Rosy come un personaggio eccessivamente teatrale, capace di urlare e utilizzare frasi fatte per ottenere ciò che vuole. In sostanza, l’attrice ha chiarito di non poterla sopportare e il sentimento sembra essere decisamente reciproco. Infatti, quando è giunto il momento delle nomination, Beatrice ha sorprendentemente scelto di nominare Massimiliano Varrese, mentre Rosy ha deciso di nominare proprio l’attrice.

Il monologo notturno

Il momento che ha catturato maggiormente l’attenzione dei telespettatori, tuttavia, è stato il monologo notturno di Beatrice. Nel silenzio della notte, mentre si gustava dei biscotti immersi nel latte, l’attrice ha iniziato a parlare da sola, esprimendo il suo disprezzo per le manipolazioni di Rosy e sottolineando la sua riluttanza a giocare secondo le sue regole. Beatrice ha enfatizzato l’importanza dell’intelligenza e della capacità di discernere le vere intenzioni di ciascun concorrente, sia per gli altri inquilini della casa sia per il pubblico a casa. La sua performance ha suscitato una vasta gamma di reazioni sui social media, con alcuni fan che la elogiavano come “regina”, mentre altri si chiedevano se fosse sonnambula o stesse semplicemente cercando di attirare l’attenzione.