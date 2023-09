La vita in diretta, oggi andrà ospite Serena Bortone, cosa accadrà

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, figura televisiva apprezzata per la sua versatilità e la sua capacità di connettersi con il pubblico, si è recentemente separata dalla conduzione del programma “Oggi è un altro giorno“. Questo programma, che l’ha vista protagonista per diverse stagioni, le ha permesso di diventare un volto familiare per gli spettatori italiani. Ma come ogni professionista dinamico del mondo dello spettacolo sa, il show deve continuare. E per Serena, il ritorno al piccolo schermo non ha atteso.

L’annuncio del suo ritorno è stato accolto con entusiasmo sia dai fan che dai colleghi del settore. La prima tappa di questo ritorno vedrà Serena ospite del ben consolidato programma “La vita in diretta”, attualmente sotto la guida di Alberto Matano. Questa trasmissione, un pilastro della programmazione pomeridiana di Rai 1, ha saputo reinventarsi nel corso degli anni mantenendo, però, la sua essenza originale. E sarà proprio in questo contesto familiare, ma al tempo stesso innovativo, che Serena avrà modo di presentarsi nuovamente al suo pubblico.

Ma c’è un dettaglio particolare che rende questa ospitata ancor più significativa: lo studio de “La vita in diretta” è anche il cuore pulsante da cui prende vita “La volta buona”, il nuovo programma di Caterina Balivo. Il fatto che Caterina abbia preso le redini del segmento precedentemente occupato da “Oggi è un altro giorno” aggiunge un tocco di nostalgia all’intera situazione. Ma, come spesso accade in televisione, le novità non si fermano qui.

“Che sarà”: una nuova avventura televisiva inizia

Mentre l’ospitata a “La vita in diretta” rappresenta un piacevole ritorno alle origini, il vero e proprio ritorno di Serena Bortone come conduttrice avrà luogo durante i weekend su Rai 3 con “Che sarà“. Un programma che, sin dal suo titolo, evoca curiosità e attesa.

Il format promette di essere vario ed eclettico. Durante l’intervista rilasciata a Vanity Fair, Serena ha delineato gli ambiti di interesse che verranno esplorati: dall’attualità agli argomenti di interesse generale, fino ad interviste esclusive con ospiti di calibro nazionale e internazionale. Un mix ben bilanciato che punta a soddisfare una vasta gamma di spettatori.

Serena Bortone e la sua relazione con la Rai: un viaggio di crescita e cambiamento

Se c’è una cosa che Serena ha imparato nel corso della sua carriera è che il mondo televisivo è in continuo movimento. E, seppur le decisioni aziendali possano a volte sorprendere, è fondamentale sapersi adattare. Riflettendo sul passato e sul suo rapporto con la Rai, Serena ha dimostrato una maturità e una comprensione del settore che solo una veterana può avere. Le sue parole sulla fine di “Oggi è un altro giorno” e sulla successiva conduzione di Caterina Balivo sono state equilibrate e senza rancore. Ha paragonato i programmi televisivi a vecchie relazioni, evidenziando l’importanza di apprezzare ogni esperienza e di guardare avanti con determinazione