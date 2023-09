“Pomeriggio 5” lanciata la bomba, dopo sole tre settimane si pensa di sostituire Myrta Merlino, il nome della  sostituta se lo aspettavano tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Negli ultimi tempi, il mondo della televisione italiana ha vissuto momenti di grande fermento. Una delle voci più insistenti che ha preso piede riguarda un possibile cambio alla guida di “Pomeriggio 5“, uno dei programmi più seguiti e apprezzati del panorama televisivo nazionale. Stando a quanto riportato da “Il Foglio”, ci sarebbero stati piani in corso per sostituire la conduttrice Myrta Merlino con Simona Branchetti. Questa notizia ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico, creando una certa agitazione tra gli spettatori e gli appassionati del programma.

Dettagli sugli sviluppi interni e le presunte ragioni della sostituzione

Da dove nasce questa voci? “Il Foglio” ha fornito una serie di dettagli che, se confermati, potrebbero gettare luce su una dinamica di tensione dietro le quinte. Si dice che Myrta Merlino abbia avuto alcuni comportamenti particolari e esigenti durante la registrazione del programma. Ad esempio, sono stati citati episodi in cui la conduttrice avrebbe manifestato il suo disappunto in modo piuttosto vivace, lanciando oggetti come asciugamani e tazzine. Un altro aneddoto racconta di un momento di frustrazione di Merlino riguardo alla temperatura della sua Coca Cola, che non sarebbe stata “sufficientemente fredda” secondo le sue aspettative.

Da qui emerge la figura di Simona Branchetti, nota giornalista e volto di Mediaset. Stando sempre alle informazioni fornite da “Il Foglio”, Branchetti sarebbe stata vista come una potenziale sostituta ideale per il ruolo di conduttrice. Il suo passato al Tg5 e la sua esperienza precedente alla guida di “Pomeriggio 5 news” la rendono, a prima vista, una candidata ideale. Inoltre, la sua personalità sembra essere più pacata rispetto a quella di Merlino, come suggerito dal fatto che prediliga bere acqua naturale a temperatura ambiente, senza particolari esigenze.

Reazioni e verifiche dei fatti: tra smentite e conferme

Come spesso accade quando emergono voci di questo tipo, la reazione del mondo giornalistico e del pubblico è stata immediata. La notizia, infatti, ha sollevato non poche sopracciglia, soprattutto perché Myrta Merlino era stata confermata come conduttrice di “Pomeriggio 5” da appena tre settimane. Un cambiamento così repentino avrebbe senz’altro sorpreso molti.

A gettare un po’ d’acqua sul fuoco è intervenuto Giuseppe Candela, giornalista noto per le sue opinioni e i suoi commenti pungenti. Attraverso un post su Twitter, ha smentito categoricamente quanto riportato da “Il Foglio”, sostenendo che si tratta di pura “#fakenews”. Le sue fonti, direttamente da Cologno Monzese, avrebbero confermato che non c’è alcun piano per sostituire Myrta Merlino e che Simona Branchetti tornerà, come previsto, alla conduzione del Tg5.

Conclusione: cosa ci attende nel futuro di “Pomeriggio 5”?

Nel mondo frenetico della televisione, le notizie vengono e vanno con rapidità vertiginosa. Ciò che oggi appare come una certezza, domani può essere completamente ribaltato. Tuttavia, almeno per ora, sembra che Myrta Merlino continuerà a essere la conduttrice di “Pomeriggio 5″, e i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo.

È interessante notare come, in questo contesto, anche i dettagli più piccoli e apparentemente insignificanti, come le preferenze di una conduttrice per la temperatura della sua bevanda, possano diventare motivo di speculazione e discussione. Ciò dimostra quanto il pubblico sia affezionato e coinvolto nella vita dei propri beniamini televisivi.

In ogni caso, resta il fatto che “Pomeriggio 5” continuerà a essere uno dei programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico italiano, indipendentemente da chi si troverà alla sua guida.