Alessandro Cecchi Paone diretto su Sonia Bruganelli opinionista a “La vita in diretta”: “Di lei non ci dimentichiamo di una cosa”

Sonia Bruganelli è stata avvistata come ospite a “La vita in diretta“, uno dei principali programmi pomeridiani di Rai Uno. Questa ospitata ha generato molto scalpore, considerato che la Bruganelli ha sempre lavorato principalmente con Mediaset, incluso un ruolo come opinionista per due edizioni del “Grande Fratello VIP“.

A confermare la sorpresa, un telespettatore ha scritto al magazine Nuovo, complimentandosi con la Rai e il conduttore Alberto Matano per avere ospitato l’ex moglie di Paolo Bonolis, considerandolo un “gran colpo” televisivo: “Sarebbe un gran colpo per Rai1: è pungente nei suoi commenti e, da ex volto di Canale 5, potrebbe rubare un po’ di spettatori a Pomeriggio 5…”.

Alessandro Cecchi Paone: la consacrazione di Sonia come opinionista?

Alessandro Cecchi Paone, rinomato giornalista del magazine Nuovo, si è trovato d’accordo con il telespettatore. Ha suggerito che, se Sonia dovesse diventare una presenza fissa nel programma di Rai Uno, dimostrerebbe il suo talento e la sua efficacia nel ruolo di opinionista: “Confermerebbe il buon esito della sua prestazione da opinionista, anche se ha partecipato a edizione del Grande Fratello poco fortunate…”. Cecchi Paone ha anche osservato come la Bruganelli non solo ha avuto ruoli televisivi, ma è anche una produttrice di successo, lavorando a fianco del suo ex marito Paolo Bonolis.

Alberto Matano elogia Sonia Bruganelli

In mezzo a tutto questo, Alberto Matano, il conduttore di “La vita in diretta“, non ha risparmiato elogi nei confronti di Bruganelli. Ha sottolineato l’apertura del suo programma alla talentuosa opinionista, concludendo con un invito affettuoso a considerare la possibilità di unirsi al cast fisso del programma. Questo invito ha ulteriormente alimentato le speculazioni e l’anticipazione tra i fan, tutti ansiosi di vedere quale sarà la prossima mossa di Sonia nel panorama televisivo italiano.