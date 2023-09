Antonio Ricci voleva Barbara d’Urso a “Striscia”, lei ha risposto di no ma gli ha anche rivelato una notizia bomba

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Ricci, il celebre produttore e creatore dietro il popolare programma satirico “Striscia la notizia” di Canale5, non ha mai avuto paura di dire ciò che pensa. Conosciuto da molti come una personalità diretta e senza filtri, il suo approccio aperto ha reso il programma una delle trasmissioni più seguite e amate della televisione italiana.

Recentemente, durante una conferenza stampa per presentare la nuova edizione di “Striscia la notizia“, Ricci ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ha dichiarato di aver invitato Barbara d’Urso, l’ex conduttrice del noto programma “Pomeriggio Cinque”, a fare una comparsa speciale nella prima puntata della nuova stagione di “Striscia”. La proposta era che d’Urso entrasse in scena accompagnata da Gabibbo, simbolo storico della trasmissione, come un gesto amichevole e spensierato.

Tuttavia, Barbara d’Urso ha declinato l’offerta. La motivazione? Questioni legali. Questa risposta ha sicuramente suscitato curiosità Ma quello che ha veramente scatenato il gossip è la promessa fatta da d’Urso: afferma di avere intenzione di “vuotare il sacco” a gennaio, lasciando l’intero mondo dello spettacolo in attesa di scoprire di cosa si tratta.

Le opinioni di Ricci e il cambio di guardia a Canale5

La conferenza stampa non si è fermata alle rivelazioni su d’Urso. Mentre Ricci si dilungava sulle novità del suo programma, ha colto l’occasione per parlare delle recenti scelte di conduzione di Mediaset. In particolare, ha condiviso le sue impressioni su Myrta Merlino, l’ex conduttrice di La7, che ora ha preso il timone di “Pomeriggio Cinque”, sostituendo proprio Barbara d’Urso.

Ricci, con la sua tipica franchezza, ha ammesso di non aver mai seguito la Merlino nella sua precedente esperienza televisiva. Ha poi fatto un commento leggermente malizioso riguardo al fatto che la Merlino sia la partner di Tardelli, aggiungendo che è stata chiamata a sostituire d’Urso, che per molti era considerata un pilastro di Mediaset. La domanda che molti si pongono ora è: come reagirà la Merlino a questi commenti? E, soprattutto, quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione di Ricci?

Striscia la Notizia: una nuova era e alcune frecciatine

La conferenza stampa non si è limitata a discutere di persone e dinamiche interne. Ricci ha presentato con entusiasmo le novità della nuova edizione di “Striscia la notizia”. Ha annunciato che Vanessa Incontrada e Alessandro Siani saranno i conduttori della nuova stagione, segnalando che per loro sarà un gradito ritorno. Ha inoltre riconfermato Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca nel ruolo delle veline.

Ma Ricci non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina a “Affari tuoi” di Rai1, storico competitor di “Striscia”, dando un assaggio del tono scherzoso e pungente che da sempre contraddistingue il programma.