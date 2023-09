Alfonso Signorini prende le distanze dai concorrenti dal grande fratello: “Non li scelgo io”

0 SHARES Condividi Tweet

L’universo dei reality show è in costante evoluzione. Ogni stagione porta con sé nuove dinamiche, concorrenti e controversie. Tuttavia, una recente decisione presa riguardo al famoso show “Grande Fratello” ha scatenato un ampio dibattito tra fan e critici. Questa nuova direzione, che si potrebbe definire come “moralizzata”, ha ricevuto sia elogi che critiche per il modo in cui rappresenta i suoi partecipanti.

La nuova visione e le sue motivazioni

Il rinnovamento del Grande Fratello non è passato inosservato. Se da un lato, spettatori come la signora Loredana hanno espresso nel settimanale “Chi” la loro approvazione per questa versione rinnovata e apparentemente più sobria del programma, dall’altro ci sono stati quelli come il signor Roberto che hanno espresso una serie di preoccupazioni.

Il signor Roberto, in particolare, ha lanciato una critica aspra contro il gigante televisivo Mediaset, accusando la rete di dare troppa enfasi all’aspetto fisico dei partecipanti. Ha sottolineato come la nuova stagione del GF abbia mostrato partecipanti con fisici evidentemente allenati e palestrati, anche quando erano presentati come persone “comuni” o “della strada”. Per lui, questa ossessione per la bellezza fisica sta mandando un messaggio sbagliato al pubblico, suggerendo che solo chi risponde a determinati canoni estetici ha il diritto di apparire in televisione.

Ha ulteriormente enfatizzato il suo punto confrontando la rappresentazione dei concorrenti nel GF con quella di altre celebrità televisive. Per esempio, ha menzionato come i tronisti nel programma di Maria De Filippi sembrino suggerire che per avere successo in amore, uno debba avere un fisico scolpito. Ha poi elogiato la conduttrice Federica Sciarelli, notando come la sua autenticità e professionalità emergessero nonostante il suo aspetto non rispondesse ai canoni estetici tipici di Mediaset.

La risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non è rimasto in silenzio di fronte a tali critiche. Ha risposto alle preoccupazioni del signor Roberto sottolineando che, anche se condivide alcune delle sue preoccupazioni sul focus eccessivo sull’estetica, lui personalmente ha sempre dato la priorità alle storie e alle personalità dei concorrenti: ““Concettualmente non posso non essere d’accordo con lei. Nei miei programmi, però, non ho mai guardato all’aspetto estetico delle persone: a colpirmi è stata sempre la loro personalità. Naturalmente le parlo solo dei concorrenti che mi vengono proposti. La selezione la fanno altri. Un caro saluto!”