La volta buona, Caterina Balivo fa infuriare Katia Ricciarelli che la gela: “Ma come ti permetti?”, sul web parte il massacro contro la conduttrice

Durante la puntata di oggi, venerdì 22 settembre de “La volta buona“, programma trasmesso nel primo pomeriggio di Rai Uno, la conduttrice Caterina Balivo è caduta in una gaffe.

Imbarazzo in diretta

L’intervista era iniziata con un tono piacevole e disteso. Katia Ricciarelli, un soprano di fama internazionale, era seduta accanto alla Balivo, pronta a raccontarsi. Con una carriera musicale lunga e prestigiosa, la Ricciarelli ha avuto l’opportunità di lavorare con molte icone della musica. Tra storie di successi, aneddoti e racconti privati, l’intervista stava andando a gonfie vele. La cantante ha parlato dei momenti salienti della sua vita, inclusa la sua relazione con il tenore José Maria Carreras. Quest’ultimo, noto per la sua voce melodiosa e la sua personalità carismatica, è stato un punto focale dell’intervista.

La Balivo, cercando di portare avanti la conversazione e interessarsi alla vita sentimentale dell’ospite, ha chiesto alla Ricciarelli perché non avesse mai scelto di sposare Carreras, dato che aveva appena descritto il loro rapporto come un “amore travolgente“. Forse era una domanda che molti si sarebbero posti, ma c’era un piccolo dettaglio che la conduttrice sembrava aver trascurato: Carreras era già sposato al momento della loro relazione. Un dettaglio che ha portato a un gelo immediato in studio. La faccia di Ricciarelli si è trasformata da sorpresa in imbarazzo, per poi sfociare in indignazione. “Lui era già sposato”, ha risposto, correggendo la Balivo.

Una seconda gaffe e la reazione dell’ospite

Ma le sorprese non erano finite. Probabilmente nel tentativo di recuperare e distendere l’atmosfera, la Balivo ha fatto un altro passo falso, definendo Ricciarelli “l’amante” di Carreras. Questa affermazione ha ulteriormente acceso l’indignazione di Ricciarelli. “Ma come ti permetti?” ha risposto, sottolineando che nonostante la loro relazione, era stata il grande amore della vita del tenore, ben oltre le etichette e i giudizi.

La polemica scoppia sui Social

Come prevedibile, questo scambio inaspettato e imbarazzante tra la Balivo e la Ricciarelli è diventato immediatamente un argomento caldo sui social media. I video clip dell’intervista sono diventati virali in pochissimo tempo, con migliaia di utenti che hanno condiviso e commentato l’episodio. Le opinioni erano divise: mentre alcuni difendevano la Balivo sostenendo che era un semplice errore, molti la criticavano aspramente per la sua mancanza di preparazione e per aver fatto sentire a disagio un ospite in diretta TV.

Tra le critiche, quella del portale tv DavideMaggio.it è stata particolarmente pungente. Secondo il giornalista, un intervistatore dovrebbe sempre informarsi adeguatamente sulla vita dell’ospite, specialmente se si tratta di questioni personali. Questa responsabilità non dovrebbe essere trascurata, indipendentemente dalla fama o dall’esperienza dell’intervistatore: “Se fai un’intervista privata ad un ospite informarti è il minimo, se poi fai finta di non saperlo per stuzzicarlo…Meglio non commentare…”.