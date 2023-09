Carlo Conti diretto al tg1: “Ecco cosa voglio riuscire a fare” e il pubblico è tutto dalla sua parte

0 SHARES Condividi Tweet

Con l’avvicinarsi della tredicesima edizione di “Tale e Quale Show” sulla Rai1, l’aria è carica di anticipazione e aspettativa. Carlo Conti, il volto iconico e amato della trasmissione, si trova al centro di questo fervore. Recentemente, ha avuto l’occasione di parlare delle sue aspettative per la nuova stagione durante una chiacchierata esclusiva al TG1 Mattina. Con Maria Soave e le telecamere del TGUnomattina a documentare ogni momento, Conti ha delineato il suo obiettivo principale: creare un’atmosfera che possa coinvolgere l’intera famiglia italiana, dalla nonna al nipotino.

“Voglio che ogni venerdì sera le famiglie italiane si raccolgano attorno al televisore per condividere momenti di pura allegria e divertimento”, ha dichiarato con passione Conti. E, conoscendo la sua capacità di intrattenere, non c’è dubbio che possa realizzare questa visione. Ha parlato della sua intenzione di presentare contenuti che possano appassionare un pubblico vasto, dai bambini che iniziano a scoprire il mondo dello spettacolo ai nonni che vogliono rivivere i bei vecchi tempi.

Una squadra di vecchi e nuovi volti, pronta a stupire

Oltre alle aspirazioni per lo show, Conti ha svelato alcune interessanti novità riguardo al cast. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, due figure amatissime dal pubblico delle edizioni passate, torneranno, ma con una sorprendente svolta. Invece di proseguire nei loro soliti ruoli, questa volta avranno il compito di formare un trio. La sfida? Trovare una terza persona, magari un personaggio famoso, disposto a unirsi a loro in questa avventura.

La rivelazione ha suscitato grande curiosità. Chi potrebbe essere questo terzo membro? Una celebrità del mondo dello spettacolo? Un volto noto della televisione italiana? Oppure una sorpresa completamente inaspettata? “L’idea è di offrire qualcosa di fresco e inedito al nostro pubblico. E sono certo che Cirilli e Paolantoni sapranno come stupire e divertire”, ha affermato Conti, facendo crescere l’attesa.

3. Un cast diversificato: dai big ai nuovi talenti

Ma le rivelazioni non si sono fermate qui. Carlo Conti ha condiviso dettagli emozionanti sul cast, definendolo come un “mosaico di talenti e personalità”. Tra i nomi menzionati, spiccano volti noti come Alex Belli, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e altri. Tuttavia, oltre ai volti familiari, ci sono anche nuovi concorrenti pronti a fare il loro debutto e a lasciare il segno.

“Sì, abbiamo delle celebrità consolidate, ma abbiamo anche talenti emergenti che sono pronti a mettersi in luce”, ha sottolineato Conti. Questa diversità nel cast è ciò che rende “Tale e Quale Show” un programma imperdibile. Ogni edizione offre una miscela unica di performance, sorprese e momenti indimenticabili.

Infine, ha menzionato il prezioso contributo di veterani dello show come Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. E non possiamo dimenticare l’amico di lunga data di Conti, Giorgio Panariello, che sarà anch’esso una parte fondamentale del programma.

In sintesi, la tredicesima edizione di “Tale e Quale Show” promette di essere un evento televisivo imperdibile. Con un mix perfetto di nostalgia e novità, talento e divertimento, Carlo Conti e la sua squadra sono pronti a regalare serate indimenticabili al pubblico italiano.