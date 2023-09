Teo Mammucari rivelazione bomba: “Sono andato via da Mediaset dopo ciò che ho saputo su Gerry Scotti”

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammucari, ex conduttore di “Le Iene“, ha recentemente condiviso le ragioni dietro la sua decisione di lasciare Mediaset in un’intervista con Il Messaggero. Pur avendo avuto un ruolo di primo piano in programmi come “Tu si que vales” e “Le Iene”, Mammucari ha espresso la sua insoddisfazione per come la rete ha gestito la sua carriera. Ora, invece di essere alla guida di un programma, si troverà a partecipare come concorrente in “Ballando con le Stelle“.

Critiche a Mediaset e alla Direzione

Mammucari ha parlato apertamente della sua frustrazione riguardo alle decisioni di Mediaset. Aveva chiesto di poter condurre un suo programma, ma gli fu chiesto di accettare una retribuzione ridotta. Ha anche espresso sorpresa e delusione per come Mediaset gestisce altri talenti, citando come esempio Enrico Papi, che, nonostante non abbia ottenuto ascolti impressionanti di recente, continua ad avere opportunità all’interno della rete. Mammucari ha sollevato domande sul perché non viene considerato allo stesso modo.

Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Mediaset, è stato direttamente criticato da Mammucari per le scelte di programmazione che, secondo lui, mancano di innovazione. La decisione di riproporre “La ruota della fortuna” con Gerry Scotti ha particolarmente colpito Mammucari, che si è detto deluso dalla mancanza di novità: “Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: “Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…”. Ho pensato “che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry”. “La Ruota della Fortuna”. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia”.

Tensioni con Le Iene

Oltre alle tensioni con la direzione di Mediaset, Mammucari ha avuto anche dei problemi con “Le Iene“. Non ha approfondito l’argomento, ma è chiaro che c’è stata una lite con Davide Parenti, creatore del programma. Questo dissidio ha portato Mammucari a lasciare la conduzione del programma inaspettatamente durante la stagione televisiva dell’anno scorso. Parenti, quando gli è stato chiesto del diverbio con Mammucari, ha preferito non fare commenti dettagliati, suggerendo che la separazione non sia stata amichevole.