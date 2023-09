Chanel Totti e Cristian Babalus fine della storia, lui toglie dai social tutte le foto dove sono insieme

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, potrebbe aver raggiunto un punto di svolta nella sua relazione con Cristian Babalus. Una mossa recente da parte di Babalus ha acceso i riflettori dei media e ha fatto chiacchierare i fan: ha rimosso tutte le foto di lui e Chanel dal suo profilo Instagram. Questo gesto ha destato preoccupazione tra i seguaci della coppia, spingendoli a speculare sullo stato della loro relazione. Le strategie di marketing dei personaggi famosi spesso si avvalgono dei social media, quindi una decisione come questa non passa inosservata.

Vacanze estive e altri indizi

La coppia ha trascorso insieme gran parte dell’estate in luoghi come la Puglia e Ponza. Questo rende ancora più sorprendente la potenziale rottura, dato che sembravano molto uniti. Durante questo periodo, Cristian è stato anche al centro di polemiche per aver apparentemente trascurato Kylie, la figlia nata dalla sua precedente relazione con Martina De Vivo. Recentemente, ha condiviso momenti con Kylie su Instagram, definendola “l’unica” e “l’amore della sua vita”. Queste parole, accompagnate da una canzone malinconica, hanno ulteriormente alimentato i sospetti riguardo alla sua relazione con Chanel.

Crisi o pausa temporanea?

Mentre il gossip continua ad affollare il web, resta la questione fondamentale: è davvero finita tra Chanel Totti e Cristian Babalus? O si tratta semplicemente di un periodo di pausa o riflessione nella loro relazione? In un’era dominata dai social media, le azioni dei personaggi famosi sono costantemente sotto esame. Tuttavia, è essenziale ricordare che ciò che vediamo online è solo una piccola frazione della realtà. Potrebbero esserci numerose ragioni dietro la decisione di Cristian di rimuovere le foto. Fino a quando la coppia non fornirà chiarimenti ufficiali, tutto rimane oggetto di congetture.