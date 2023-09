Verissimo, l’intervista a Federica Panicucci fa scoppiare la polemica sui social: “Ma è mai possibile?”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, a “Verissimo”, l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Federica Panicucci, ha suscitato un’ondata di reazioni tra gli spettatori. La Panicucci ha parlato sia del suo ritorno in video con “Mattino Cinque” sia di alcune personali vicissitudini.

Una delle parti più discusse dell’intervista riguarda il recente 18esimo compleanno della figlia della Panicucci. L’emozione palpabile e le lacrime hanno inondato lo studio, ma non tutti gli spettatori hanno percepito questi sentimenti come autentici o appropriati. Infatti, molti si sono chiesti se un compleanno potesse giustificare una simile effusione di emozioni, specie in un contesto televisivo pubblico.

La polemica sui social

Twitter si è rapidamente riempito di commenti, molti dei quali sarcastici o apertamente critici. “Adesso sorbiamoci i drammi inesistenti della Barbie de noantri”, ha scritto un utente, sottolineando un’apparente esagerazione nelle reazioni in studio. Altri commenti hanno rimarcato come, nonostante l’importanza di un 18esimo compleanno, non ci fossero ragioni per un tale sfogo emotivo.

Non solo Federica Panicucci, ma anche la conduttrice Silvia Toffanin è stata al centro delle critiche. La sua empatia, manifestata attraverso le lacrime, è stata percepita da alcuni come eccessiva. Un utente ha commentato: “La Toffanin al funerale del suocero piangeva meno”, mentre un altro ha aggiunto: “Cioè, capisco l’ospite, ma è mai possibile che mi devo sorbire anche la conduttrice piangente per tutta la puntata?”.

Momenti toccanti e reazioni miste

Un altro punto saliente dell’intervista è stato quando la Panicucci ha raccontato di aver visto una stella cadente, interpretando il fenomeno come un segno dal suo defunto padre. Anche in questo caso, l’emozione genuina mostrata in studio ha incontrato sarcasmo e ironia online, con alcuni utenti che paragonavano la situazione a scenari da film o serie TV.