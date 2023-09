Belen all’ultimo diserta “Stasera c’è Cattelan” per andare a Domenica In e raccontare tutto su Stefano

0 SHARES Condividi Tweet

L’atmosfera nella trasmissione “Domenica In” è carica di anticipazione. Mara Venier potrebbe aver fatto il “colpo” della stagione ospitando Belen Rodriguez. L’attrice e modella argentina, dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino e il conseguente distacco da Mediaset, ha mantenuto un profilo basso, evitando di rilasciare interviste sia in televisione che sulla stampa.

Cambio di piani

Inizialmente, come riportato dal sito DavideMaggio.it, si prevedeva che Belen sarebbe stata ospite del programma “Stasera c’è Cattelan” su Rai Due il 26 settembre. Tuttavia, la showgirl ha cambiato i suoi piani all’ultimo minuto, decidendo di non apparire nello show. Questo ha aperto la porta a trattative con “Domenica In“, un programma con una visibilità ancora maggiore. Mentre “Domenica In” offre una piattaforma più grande rispetto a “Stasera c’è Cattelan“, partecipare richiede anche una maggiore disponibilità a condividere aspetti personali della propria vita. Tuttavia, data la recente turbolenza nella vita sentimentale della Rodriguez e il suo allontanamento da Mediaset, una tale intervista avrebbe senso solo se affrontasse questi argomenti delicati. Sia Belen che la Venier sono consapevoli di ciò. La possibile scelta di Belen di apparire su “Domenica In” potrebbe anche essere influenzata dalla reciproca stima e rispetto tra lei e “Zia Mara”.

Aspettative alte

Sinora, Belen ha condiviso pochissimo sui social riguardo alla sua rottura con Stefano. Tuttavia, l’ambiente accogliente e sincero che Mara Venier è in grado di creare nello studio di “Domenica In” potrebbe averla convinta a condividere la sua storia lì. Dopo la fine della sua relazione, si dice che Belen abbia trovato conforto in Elio Lorenzoni, un imprenditore distante dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Se le voci sono vere, gli spettatori di “Domenica In” sono in attesa di un’intervista emozionante e rivelatrice. Solo il tempo dirà se Belen sceglierà davvero di aprire il suo cuore al pubblico in questo modo.