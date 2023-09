Giulia Salemi decide di mettere in chiaro una volte per tutte come stanno le cose tra lei e Signorini

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, durante la Milano Fashion Week, Giulia Salemi ha incontrato una situazione in cui le parole pronunciate durante un’intervista sono state modificate, suscitando non poche polemiche. Mentre il pubblico è rimasto intrigato dall’intervista e dal presunto battibecco con Dayane Mello, Giulia ha scelto di fare chiarezza su entrambi gli argomenti.

La controversia con Fanpage.it

La controversia è iniziata quando, durante un’intervista con Fanpage.it, Giulia Salemi è stata chiesta riguardo al cambio di ruolo al Grande Fratello, in cui l’opinionista social è passato da lei a Rebecca Staffelli. La testata giornalistica ha riportato che Giulia avrebbe risposto con un “no comment” alla domanda. Tuttavia, la Salemi ha smentito queste affermazioni, affermando che le sue parole sono state alterate.

Attraverso un post su un social media, Giulia ha dettagliatamente spiegato: “Durante una sfilata della FW, sono stata fermata da un giornalista di Fanpage. Malgrado fossi in fretta, ho deciso di rispondere perché l’argomento mi stava a cuore. Tuttavia, sono rimasta sorpresa nel leggere che le mie parole erano state cambiate. Ho detto, ‘Ragazzi scusate ma devo andare’, non ‘No comment’ come è stato riportato.” Ha inoltre espresso la sua delusione per l’uso delle sue parole come “clickbait” e ha rimarcato il suo rispetto per Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, e per il programma stesso.

Lo scontro con Dayane Mello?

Mentre la questione dell’intervista ha suscitato una certa attenzione, un altro incidente ha acceso le luci della ribalta. Dayane Mello, ex partecipante al Grande Fratello Vip, ha accennato a un episodio durante la Milano Fashion Week in cui qualcuno, che molti sospettano fosse Giulia Salemi, ha evitato di salutarla e si è allontanata rapidamente.

Durante una diretta Instagram, Dayane ha rivelato che si è sentita trascurata e ha ipotizzato che il motivo potesse essere la gelosia. Ha anche fatto riferimento a certe persone che ha smesso di seguire sui social media a causa di queste tensioni. Nonostante ciò, non ha mai confermato apertamente che Giulia fosse la persona in questione, lasciando spazio a speculazioni e voci. Ciò che è certo è che le due non si seguono più su Instagram, alimentando ulteriori voci sulla loro presunta faida.