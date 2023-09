Tu sì que vales”, arriva Luciana Littizzetto e la prima cosa che fa è lanciare una stoccata al veleno a Belen

0 SHARES Condividi Tweet

Con il rinnovato fascino e carisma che ha sempre contraddistinto la sua carriera, Luciana Littizzetto ha fatto il suo ingresso nel popolare show televisivo “Tu sì que vales“. La sua entrata è stata subito segnata da un commento pungente ma scherzoso, una frecciatina rivolta alla precedente conduttrice, Belen Rodriguez. “Sono venuta al posto di Belen“, ha dichiarato, sottolineando con humour l’assenza di Belen, che recentemente ha deciso di lasciare Mediaset, evitando impegni come “Le Iene“. Questa dichiarazione, seppur in tono scherzoso, ha rivelato una tensione sottostante nel panorama televisivo italiano, mettendo in luce l’assenza di Belen e il suo passaggio ad altre avventure professionali.

L’intesa tra giudici e le novità nel format del programma

Luciana, nota per il suo spirito scherzoso e il suo humour tagliente, non si è limitata a commenti sulla Rodriguez. Ha approfittato della sua nuova posizione per scherzare e interagire con i suoi colleghi giudici, creando un’atmosfera leggera e divertente. Ha fatto riferimento all’amicizia e al rispetto che prova per Maria De Filippi, sottolineando come Maria l’abbia sempre sostenuta. Inoltre, ha evidenziato il rapporto speciale che lega sua madre a Gerry Scotti, facendo sorridere il pubblico con aneddoti familiari. Non ha tralasciato di elogiare la bellezza e il talento di Sabrina Ferilli, e, con un tono scherzoso, si è chiesta quale fosse il motivo che portava Rudy Zerbi a rimanere come giudice nello show.

Nel frattempo, per mantenere l’attenzione del pubblico e rinnovare il format, “Tu sì que vales” ha introdotto un elemento di novità, che promette di apportare dinamismo e tensione alle puntate. Alessio Sakara, con il suo consueto carisma, ha presentato la clessidra, una novità che si trova sui braccioli delle poltrone dei giudici. Questo nuovo elemento ha introdotto un ulteriore livello di competizione e aspettativa all’interno del programma.

La clessidra: una seconda chance per i concorrenti

La clessidra non è un mero oggetto decorativo, ma riveste un ruolo fondamentale nel meccanismo del show. Funziona come una sorta di jolly: se un giudice decide di consegnare la clessidra a un concorrente, significa che, nonostante l’esibizione non sia stata all’altezza delle aspettative, il giudice vede un potenziale nel concorrente e desidera dargli una seconda chance. Questo significa che il concorrente avrà l’opportunità di esibirsi nuovamente nella stessa puntata, cercando di migliorare e di conquistare il favore della giuria.

Tuttavia, non basta la clessidra per garantire un posto nella fase finale. Il concorrente, anche dopo aver ricevuto la seconda chance, dovrà ottenere l’approvazione totale dalla giuria popolare, guidata dalla stessa Sabrina Ferilli. Solo in caso di un verdetto unanime a suo favore, il concorrente potrà accedere alla rosa dei finalisti e continuare a sognare la vittoria finale.