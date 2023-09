“Tu si que vales” conduttori massacrati sui social, senza Belen non piacciono

0 SHARES Condividi Tweet

Con l’avvento di una fresca stagione televisiva, l’Italia si prepara per il ritorno dei suoi show preferiti. Maria De Filippi, l’incontestabile regina di Canale 5, non ha deluso le aspettative, portando nuovamente sul piccolo schermo il suo talent show di punta, “Tu si que vales“. Ieri, sabato 23 settembre ha fatto il suo ritorno ufficiale, presentandosi con molte novità che hanno suscitato curiosità e dibattiti tra gli affezionati telespettatori.

Luciana Littizzetto entra a far parte del panel dei giudici

La grande novità è l’ingresso di Luciana Littizzetto nel ruolo di quarto giudice. Nota per il suo humor tagliente e la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico, Luciana ha preso il posto precedentemente occupato da Teo Mammucari. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di intraprendere una nuova avventura, sfidando sè stesso sul palcoscenico di “Ballando con le stelle“.

Se da un lato l’introduzione della Littizzetto è stata accolta con interesse, dall’altro c’è stata una grande assenza che ha fatto discutere: quella di Belen Rodriguez. Dopo aver guidato il programma per ben nove anni, la celebre showgirl ha deciso di abbandonare la scena, lasciando un vuoto significativo. Ma chi ha preso il suo posto? La risposta potrebbe sorprendere: nessuno. Infatti, Maria De Filippi ha optato per una soluzione audace, affidando la conduzione a tre volti già noti del programma, ma non propriamente associati al ruolo di conduttori principali: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Questo trio, pur avendo esperienza nello show, non ha ricevuto il caloroso abbraccio del pubblico che ci si aspettava. I social media sono stati inondati di commenti e opinioni, con molti che si chiedevano perché non si fosse scelto un altro volto noto per sostituire Belen. Alcuni hanno sottolineato come le loro professioni principali – Sakara nell’arte marziale, Castrogiovanni nel rugby e Stabile nella danza – non sembrano renderli ideali per un ruolo di conduzione in un programma di punta.

L’importanza dei giudici in “Tu si que vales”

Una considerazione importante riguarda la struttura stessa del programma. In “Tu si que vales“, i conduttori spesso giocano un ruolo complementare rispetto ai giudici. Sono questi ultimi a detenere un potere decisionale e ad attirare l’attenzione dei telespettatori con le loro opinioni e decisioni. Questo potrebbe aver influenzato la decisione di Maria De Filippi di non cercare una sostituzione diretta per Belen, puntando invece sulla familiarità dei tre co-conduttori già noti al pubblico.

Tuttavia, è innegabile che la mancanza di una figura carismatica come Belen Rodriguez si fa sentire e che i tre attuali conduttori dovranno lavorare duramente per conquistare l’approvazione e l’affetto del pubblico nelle prossime puntate.