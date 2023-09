Verissimo, Silvia Toffanin intervista Gabriela e Giuseppe di Temptation Island, ma una dichiarazione di lei fa scatenare il caos

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei programmi di punta di Canale 5 è senza dubbio “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. La puntata trasmessa ieri, sabato 23 settembre ha avuto come ospiti due figure che hanno catalizzato l’attenzione dei media e del pubblico nei mesi scorsi: Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. La coppia ha recentemente guadagnato popolarità grazie alla loro partecipazione all’ultima edizione del reality show “Temptation Island“.

Per i non addetti ai lavori, potrebbe sembrare una scelta televisiva come tante altre. Tuttavia, se si prende in considerazione la dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, che ha espresso il desiderio di allontanarsi dal trash televisivo, l’ospitata di Gabriela e Giuseppe suona come una contraddizione. Ma andiamo con ordine e analizziamo il contesto e le dichiarazioni che hanno animato l’intervista.

La perdita di peso di Gabriela: verità o esagerazione?

Durante la loro permanenza a “Temptation Island”, Gabriela e Giuseppe hanno attraversato alti e bassi, mettendo alla prova la loro relazione. Gabriela aveva rivelato di sentirsi tradita da Giuseppe, il quale non aveva esattamente brillato nel corso del programma, commettendo diversi errori. Tuttavia, nonostante le avversità e le tensioni, la coppia ha deciso di proseguire il loro rapporto al di fuori del contesto televisivo, giungendo alla decisione di convolare a nozze.

Uno degli argomenti più discussi durante l’intervista a Verissimo è stata la dichiarazione shock di Gabriela sulla sua perdita di peso. La ragazza ha affermato di aver perso ben 45 kg a partire dal gennaio precedente, a seguito della scoperta che Giuseppe era iscritto a un sito di incontri. Una rivelazione che ha sollevato non pochi dubbi tra il pubblico e gli spettatori, molti dei quali hanno immediatamente controllato il profilo Instagram di Gabriela per confrontare le immagini e verificare la veridicità delle sue parole. Sebbene la giovane mostrasse effettivamente una leggera differenza nel suo aspetto fisico, la dichiarazione dei 45 kg persi sembrava esagerata e poco credibile agli occhi di molti.

Reazioni del pubblico e polemiche sui social media

Come spesso accade in questi casi, la partecipazione di Gabriela e Giuseppe a Verissimo ha scatenato un vero e proprio tam tam sui social media, in particolare su Twitter. Gli utenti non hanno esitato a esprimere il loro scetticismo sulla dichiarazione di Gabriela, ma non solo. La decisione di Mediaset di ospitare la coppia in un contesto come quello di Verissimo ha sollevato diverse polemiche. Molti si sono chiesti perché alcuni partecipanti di programmi come il Grande Fratello Vip fossero stati esclusi dalle trasmissioni, mentre Gabriela e Giuseppe, provenienti da “Temptation Island“, avessero avuto tanto spazio televisivo. Infine, una nota a parte merita l’italiano di Giuseppe Ferrara, che ha suscitato l’ironia di diversi telespettatori per le sue difficoltà con la lingua.