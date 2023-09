“Tu si que Vales”, alla prima puntata la Ferilli pesantemente offesa: “Ecco tu chi rappresenti”!

0 SHARES Condividi Tweet

La prima puntata di “Tu Si Que Vales“, trasmessa ieri, sabato 23 settembre su Canale 5 e condotta da Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni, ha suscitato vivaci reazioni. Nonostante l’adeguamento del talent show con esibizioni strabilianti e commenti esilaranti, è stata la vena trash a dominare il discorso pubblico. La giuria, che includeva vecchie conoscenze come Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, ha accolto una nuova arrivata, Luciana Littizzetto. Quest’ultima ha subito mostrato il suo inconfondibile stile, lanciando frecciatine ai colleghi e citando l’assenza di Belen Rodriguez tra i conduttori.

Momenti controversi e scontri in diretta

Il momento più chiacchierato ha visto una concorrente, Elisabetta, appassionata del Kamasutra, insultare Sabrina Ferilli, provocando uno scontro verbale in diretta. Infatti, è accaduto che quando il pubblico ha applaudito la Ferilli che pareva annoiata dall’esibizione della concorrente, la signora Elisabetta ha commentato con tono offensivo contro l’attrice romana: “Questa è l’Italietta che lei rappresenta”. Ma non è stata l’unica controversia. Horse The Nasty, un altro concorrente, ha presentato un numero basato sulla resistenza al dolore, durante il quale ha permesso a assistenti e giudici di colpirlo nelle parti intime con vari oggetti. L’esibizione, svolta con un tono leggero e giocoso, ha diviso l’opinione pubblica, con molti che si chiedevano se fosse appropriato per un programma in prima serata. Il web ha ricordato che l’uomo aveva già partecipato ad altri show televisivi, ma ciò non ha attenuato le critiche.

Le esibizioni memorabili e cosa ci aspetta

Nonostante le polemiche, la serata ha visto anche performance indimenticabili. I Tontoballons hanno affascinato con le loro sculture ecologiche fatte di palloncini biodegradabili, Enzo Weyne ha stregato come illusionista, mentre i Ramadhani Brothers hanno mostrato una danza di notevole forza fisica. Tra i momenti di spicco, anche Giulia Catena con il suo pupazzo canterino. I fan non dovranno attendere molto per la prossima puntata: il 30 settembre, Canale 5 trasmetterà la seconda puntata di “Tu Si Que Vales”, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.